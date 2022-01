Новак Ѓоковиќ повторно е во притвор со други имигранти

Откако министерот Алекс Хоук му ја укина визата, светскиот тенисер број еден Новак Ѓоковиќ започна нова правна битка пред Федералниот суд.

Ѓоковиќ, додека го чека финалното судење, е во притвор, но не на тајна локација, туку во хотелот за имиграција каде што првично беше приведен.

На воведното рочиште неговите адвокати изразија желба конечното судење да се одржи пред тричлениот совет од судии, на што жестоко се спротивстави адвокатот што ја застапува австралиската влада.

По добивањето на сите документи, судијата Калахан ќе одлучи како ќе се одвива судењето, но засега е сосема извесно дека завршното судење ќе се одржи ноќта од сабота кон недела.

Novak Djokovic is tonight back in detention, on the eve of what will likely be his final showdown with the Federal Government.

The Immigration Minister claims if he is NOT deported, he’ll become a “poster boy” for the ant-vax movement. @reid_butler9 @LanaMurphy #9News pic.twitter.com/EF4Nfv04J0

