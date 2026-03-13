Нова студија покажува дека додавањето на оваа храна во вашата исхрана го зголемува ризикот од депресија

Ново истражување сугерира дека честото додавање сол во храната може да биде поврзано со поголем ризик од развој на депресија. Научниците предупредуваат дека прекумерниот внес на сол може да има поголеми здравствени последици отколку што се сметаше претходно.

Кинеските истражувачи ги следеле навиките за јадење на повеќе од 15.000 возрасни лица и откриле дека оние кои често додавале дополнителна сол во храната имале 26 проценти поголем ризик од развој на депресија во споредба со оние кои ретко го правеле тоа.

Научниците сè уште не објасниле целосно зошто солта може да има таков ефект врз менталното здравје. Сепак, тие се сомневаат дека прекумерниот внес на сол може да го престимулира биолошкиот систем што го регулира начинот на кој телото реагира на стрес, што може да доведе до зголемено производство на хормони на стрес.

Истражувачите, исто така, забележале дека големите количини сол во исхраната можат да предизвикаат воспаление во телото, што може да влијае на деловите од мозокот одговорни за регулирање на емоциите.

Во труд објавен во списанието „Нутритивна невронаука“, научниците од Народната болница во покраината Гуангдонг наведоа дека е забележана „значајна позитивна поврзаност помеѓу честото додавање сол во храната и ризикот од депресија“.

„Овие резултати сугерираат дека намалувањето на фреквенцијата на додавање сол во храната на масата може да биде една стратегија за намалување на ризикот од депресија кај општата популација“, велат истражувачите.

За време на истражувањето, учесниците одговараа на прашања за тоа колку често додаваат сол во храната на масата. Одговорите се движеа од „ретко“ до „многу често“, при што солта што се користи за време на готвењето не беше вклучена во анализата.

Учесниците, исто така, пополнија стандарден психолошки прашалник за проценка на менталното здравје, Прашалник за здравјето на пациентите. Овој тест го испитува расположението и интересот за дневните активности во текот на претходните две недели, а резултатите се изразуваат како поени на скала од 0 до 27.

Истражувачите дополнително открија дека луѓето со генетска предиспозиција за поголем внес на сол имаат околу 11 проценти поголем ризик од развој на депресивни симптоми. Тие имаат 28 проценти поголем ризик од развој на големо депресивно растројство.

Сепак, авторите на студијата нагласуваат дека истражувањето има одредени ограничувања и дека се потребни дополнителни истражувања за да се потврди јасна врска помеѓу внесот на сол и расположението. Едно ограничување е што податоците за исхраната се базираат на самоизвештај на учесниците, што може да вклучува грешки во сеќавањето или лична проценка.

Претходни истражувања веќе ја поврзаа потрошувачката на ултра-преработена храна, која често содржи големи количини сол, шеќер и масти, со зголемен ризик од развој на депресија.

Според препораките на Националната здравствена служба (NHS), возрасните треба да консумираат не повеќе од шест грама сол дневно, што е приближно една лажичка. Сепак, проценките покажуваат дека возрасните консумираат просечно 8,4 грама сол дневно, што е значително повеќе од препорачаната количина.

Прекумерниот внес на сол може да доведе до задржување на вода во крвта, што го зголемува крвниот притисок и го оптоварува кардиоваскуларниот систем.

Податоците од Канцеларијата за национална статистика покажуваат дека еден од шест жители на Велика Британија пријавуваат умерени или тешки симптоми на депресија, што е за 60 проценти повеќе отколку пред три години. Експертите го припишуваат зголемувањето на ефектите од пандемијата COVID-19, вклучувајќи ја изолацијата за време на блокадите и зголемувањето на трошоците за живот.

Специјалните податоци исто така покажуваат дека околу 8,6 милиони луѓе во Англија користеле антидепресиви во текот на 2022 и 2023 година, што е речиси една петтина од возрасната популација.