Нова планинарска патека на Пелистер

19/04/2026 14:49

Вработените од ЈУ Национален парк „Пелистер“ во соработка со Extreme Bike Team Bitola викендов извршија целосно уредување на планинарската патека која води од Цапарска пресека преку Горна Скала, Лоша Стена па се до селото Цапари. 

Локацијата Лоша Стена е еден да најлесно достапните природни видиковци кои ги има Националниот парк „Пелистер“ и се наоѓа на околу 1.220 метри надморска висина, југоисточно од селото Цапари и сега е веќе лесно достапна локација за сите посетители, информира Иванчо Тошевски, директор на ЈУНП „Пелистер“.

Од ЈУНО „Пелистер“ посочија дека овој викенд работаат и на целосно уредување на кружната вело и пешачка патека со вкупна должина од 16 km, која ќе почнува од Инфоцентар, Цапарска Пресека, Цапарски Вир, Ротинско Езеро, Голема и Мала Ливада и назад до Инфоцентар.

Поврзани содржини

Враќањето на ДДВ за дизел-горивата на 18 проценти дополнително ќе ги погоди граѓаните, вели Филипче
Приказни за животните, музички хепенинг… Скопје годинава одбележува сто години од Зоолошката градина
Лажни дојави за бомби го паузираа неделниот шопинг во Ист гејт и Дајмонд мол (фото)
Пожар кај Арбанашко, Старо Нагоричане изгореа сува трева, смрека и дабова шума
Мицкоски лично ќе гарантирал дека рудникот за антимон нема да загадува
Спасен живот на пациент со трансплантација на црн дроб и подобрен квалитет на живот кај пациентка со трансплантиран бубрег
Најстудено изутринава во Берово минус еден степен, највисока температура во Скопје и Велес – осум степени
Сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност

Најчитани