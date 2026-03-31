Нов предлог закон – Со „Б“ категорија да се управува со мотоцикл до 125 кубици

Пратеничката група на ЗНАМ, со поддршка на пратениците од мнозинството, поднесе Предлог на закон за дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, по скратена постапка, со кој се предвидува возачот кој поседува возачка дозвола од Б категорија, да има право да управува мотоцикли со автоматски менувач од категоријата „А1“, чија зафатнина на моторот не е поголема од 125 м3 и чија сила на моторот не е поголема од 11 КW, a соодносот на јачината на моторот и масата на возилото не надминува 0.1 KW/кг.

„Со овој Предлог на закон се предвидува возачот кој поседува возачка дозвола од Б категорија, да има право да управува мотоцикл со автоматски менувач од категоријата А1 согласно ЕУ регулативата, откако ќе наполни 23 години, поседува минимум пет години возачка дозвола од категорија „Б“ и посетува 4-часовна теоретска обука за безбедност при управување на мотоцикли во авто школа и која важи само на територијата на државата“, изјави на прес-конференција пратеникот Павле Арсовски.

Содржината на обуката, формата, содржината на потврдата и начинот на водење на евиденција за издадени потврди за посета на обуката ја пропишува министерот за внатрешни работи во рок од 15 дена во рок од влегување на сила на овој закон. Автошколата ќе треба да ја издаде дозволата за посета на четири часа обука сообраќајни правила и прописи и го известува МВР.

Арсовски потенцираше дека овој закон има за цел да мотивира и да поттикне што поголем број на граѓани својот автомобил при вршењето на секојдневните обврски да го заменат со мотцикл.