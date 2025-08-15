Нов непотизам на власта: Сопругата на директорот на „Булмак 2016“ именувана за раководител на Агенцијата за пошти

Најновата епизода од непотистичката сага на ДПМНЕ е назначувањето на Марина Тоневска, сопругата на Тони Тоневски (директорот на рудникот „Булмак 2016“ и кандидат за градоначалник на општина Пробиштип од ДПМНЕ), за раководител на Агенцијата за пошти и ќе го регулира работењето на АД Пошта и други поштенски оператори. Станува збор за истото семејство кое управува со рудниците Злетово и Тораница, од каде пред само неколку месеци се случи еколошка катастрофа кога јаловина се излеа во Крива Река и никој не понесе одговорност.

Ова е само дел од пошироката шема на ДПМНЕ за поставување на роднини и блиски луѓе на највисоки позиции во државните институции третирајќи ја државата како фамилијарен бизнис. Потсетуваме на дел од скандалите:

-Сестрата на директорот на Службата за општи и заеднички работи, Ивица Томовски, се вработи во ОВР Струга без никакво претходно искуство во безбедносниот сектор;

-Баџанакот на министерот Тошковски „победи“ студент на генерација и стана доцент на Факултетот за безбедност;

-Mинистерот Љутков без јавен оглас ја вработи сестра му во Велешкиот музеј;

– Кумашинот на премиерот Мицкоски, Игор Миќев, стана Државен советник за организација и координација на подрачни единици во Министерството за земјоделство, а неговата сопруга ја поставија на раководна позиција во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој;

-Сестрата на премиерот Мицкоски се вработи на универзитетот во Штип;

– Таткото на министерот Андоновски стана советник на Мицкоски;

– Братот на министерот Андоновски стана началник во АНБ;

– Братучедот на Меџити стана директор во МЕПСО;

– Братот на пратеникот од ДПМНЕ, Игор Здравкоски, стана член на Советот на експерти во Агенцијата за супервизија на осигурување;

– Синот на директорот Александар Панов стана советник на Мицкоски.