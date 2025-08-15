Нов непотизам на власта: Сопругата на директорот на „Булмак 2016“ именувана за раководител на Агенцијата за пошти

15/08/2025 11:03
Најновата епизода од непотистичката сага на ДПМНЕ е назначувањето на Марина Тоневска, сопругата на Тони Тоневски (директорот на рудникот „Булмак 2016“ и кандидат за градоначалник на општина Пробиштип од ДПМНЕ), за раководител на Агенцијата за пошти и ќе го регулира работењето на АД Пошта и други поштенски оператори. Станува збор за истото семејство кое управува со рудниците Злетово и Тораница, од каде пред само неколку месеци се случи еколошка катастрофа кога јаловина се излеа во Крива Река и никој не понесе одговорност.
 
Ова е само дел од пошироката шема на ДПМНЕ за поставување на роднини и блиски луѓе на највисоки позиции во државните институции третирајќи ја државата како фамилијарен бизнис. Потсетуваме на дел од скандалите:
 
-Сестрата на директорот на Службата за општи и заеднички работи, Ивица Томовски, се вработи во ОВР Струга без никакво претходно искуство во безбедносниот сектор;
-Баџанакот на министерот Тошковски „победи“ студент на генерација и стана доцент на Факултетот за безбедност;
-Mинистерот Љутков без јавен оглас ја вработи сестра му во Велешкиот музеј;
Кумашинот на премиерот Мицкоски, Игор Миќев, стана Државен советник за организација и координација на подрачни единици во Министерството за земјоделство, а неговата сопруга ја поставија на раководна позиција во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој;
-Сестрата на премиерот Мицкоски се вработи на универзитетот во Штип;
Таткото на министерот Андоновски стана советник на Мицкоски;
Братот на министерот Андоновски стана началник во АНБ;
Братучедот на Меџити стана директор во МЕПСО;
Братот на пратеникот од ДПМНЕ, Игор Здравкоски, стана член на Советот на експерти во Агенцијата за супервизија на осигурување;
Синот на директорот Александар Панов стана советник на Мицкоски.
 
Со ДПМНЕ, ова е држава заробена од фамилии – држава каде фотелјите не се добиваат со труд, туку по крвна, кумашинска и партиска линија. Оваа власт ја користи довербата на граѓаните за да ја претвори државата во приватна фирма каде институциите се плен, а јавниот интерес е последна грижа.
➡️За ДПМНЕ способни се единствено нивните роднини и кумашини. Со тоа, не само што ја гушат државата, туку ги истиснуваат најспособните, најталентираните принидувајќи ги да бараат достоинствен живот во странство.

Поврзани содржини

Ванковска за отсуството на Сиљановска околу Рамковниот договор: Ја бутна главата во песок или во вода?
Демократската партија на Турците го напушти „Европскиот фронт“ на ДУИ, на локалните избори оди самостојно
САД ги избришаа правата на македонското малцинство во Бугарија
Билјана Ивановска со концептот 3 – 30 – 300 ќе го освојува скопски Центар
Иницијативата за оценка на уставноста на Протоколот дочекана на „нож“ во Бугарија
Жерновски тврди дека ВМРО-ДПМНЕ за една година изгубило 130.000 гласови
Левица: Николоски заборави на истрагата за ,,Марковски“, ВМРО-ДПМНЕ им дава милионски тендери
Уставен суд оформи предмет за вториот протокол меѓу Македонија и Бугарија

Најчитани