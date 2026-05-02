Норвешкиот министер за одбрана до Русија: Немате шанси, готово е

„Русија не би имала шанси против НАТО“, рече норвешкиот министер за одбрана во интервју за TVP World. Торе О. Сандвик тврдеше дека воената супериорност на Алијансата, особено во воздушната моќ, би го обликувала секој конфликт со Москва.

Сандвик истакна дека, за разлика од Украина, каде што ниту една страна нема целосна контрола врз небото, НАТО брзо би воспоставил воздушна супериорност во секој конфликт. „НАТО има импресивна сила. Ние би имале целосна контрола врз воздушниот простор“, рече тој, посочувајќи на напредните авиони од петта генерација и мултидоменските операции кои ги интегрираат воздушните, поморските и сајбер-капацитетите.

Неговите коментари доаѓаат во време на растечка загриженост во балтичките и нордиските земји поради ризикот од инциденти во Балтичкото Море, при што и украинскиот претседател Володимир Зеленски и шведската разузнавачка служба предупредуваат на можна ескалација и хибриден притисок.

Сепак, Сандвик додаде дека Русија останува строго ограничена од војната што ја води во Украина. „Путин не може да победи во Украина. Тој нема шанси против НАТО, сè е завршено“, рече тој, истакнувајќи дека копнените сили на Русија претрпеле големи загуби и дека нејзината конвенционална воена позиција е ослабена во близина на Арктикот и по должината на норвешката граница, дури и додека Москва ги засилува своите подводни и воздушни активности.

„Европа мора да го зголеми производството на одбрана“

Иако е уверен во моменталната позиција на НАТО, Сандвик предупреди дека Европа мора да ги забрза трошоците за одбрана и индустриското производство за да ја одржи долгорочната безбедност. „Треба да го зајакнеме нашиот индустриски капацитет и да ја поддржиме Украина за да го запре Путин таму“, рече тој, нарекувајќи го тоа „најважното нешто што треба да се направи“.

Норвешка ја проширува соработката со сојузниците, вклучително и заедничкото набавување на нови подморници со Германија и поблиската интеграција со нордиските одбранбени системи, особено во антиподморничкото војување и северноатлантскиот надзор. Осло, исто така, се појави како главен поддржувач на Киев, обезбедувајќи значителна воена помош и истражувајќи ја можноста за индустриски партнерства со украинскиот одбранбен сектор.