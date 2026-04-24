Норвешка е најбогатата земја според новиот индекс на просперитет

Новиот индекс на просперитет, кој разгледува како богатството се претвора во квалитет на живот, социјална кохезија и долгорочен развој, покрај приходите и БДП, не ги става САД, Германија или Франција во првите десет.

Наместо нив, Норвешка е на врвот, објавува Euronews.

Европа доминира на глобалните рангирања на богатството, но она што всушност значи да се биде „богата земја“ во голема мера зависи од тоа како се мери просперитетот и кој има корист од него.

„Да се ​​биде најбогата земја во светот не значи само многу производство“, се вели во анализата на платформата за споредба на финансиски услуги HelloSafe.

„Она што е важно е како тоа богатство се претвора во секојдневниот живот на обичните граѓани. Во 2026 година, одговорот е Норвешка.“

Платформата тврди дека само бруто-домашниот производ (БДП) по глава на жител може да ги наруши споредбите бидејќи претпоставува дека националното производство е рамномерно распределено низ населението. Ирска е добар пример за овој проблем.

Нејзиниот БДП по глава на жител е околу 150.000 долари во однос на паритетот на куповната моќ, но голем дел од ова го генерираат мултинационални компании како што се Apple, Google и Pfizer. Јазот помеѓу производството и приходите на домаќинствата се проценува на околу 70.000 долари по лице.

За да се справат со овие ограничувања, „Индексот на просперитет“ на HelloSafe рангира повеќе од 50 земји користејќи комбиниран резултат од 100.

Индексот користи податоци од ММФ, Светската банка, УНДП, Евростат и ОЕЦД, комбинирајќи ги приходите, нееднаквоста и пошироките социјални индикатори во една мерка за просперитет. Врз основа на овие критериуми, Европа доминира на самиот врв на рангирањето, со петте најпросперитетни земји лоцирани во регионот.

Малите земји на врвот

Норвешка го предводи патот, потпомогната од највисокиот бруто национален доход (БНД) и многу избалансираниот социјален модел. Ирска е втора, со високи реални приходи и покрај надуените бројки на БДП.

Луксембург е трет, лизгајќи се од првото место за прв пат откако е лансиран индексот. Според извештајот, овие земји комбинираат силни економски перформанси со некои од најдобрите социјални индикатори во светот.

Исланд е исто така меѓу високо рангираните земји, рангирајќи се на петтото место благодарение на силните индикатори за човечки развој и ниските нивоа на релативна сиромаштија. Сингапур, пак, има високи приходи, но е попречен од поголема нееднаквост.

Франција е 20-та, веднаш зад Чешка, која има корист од една од најрамномерните распределби на приходите во Европа и ниски стапки на релативна сиромаштија.

На дното на европската скала, земји како Италија, Шпанија и Естонија имаат поскромни резултати, што одразува пониски приходи и, во случајот на Шпанија, поголема релативна сиромаштија.

Водечки земји по континенти

Надвор од Европа, Соединетите Американски Држави се рангираат на 17-то место, што одразува економска сила, но исто така и висока нееднаквост и релативна сиромаштија.

Сејшелите се први во Африка, поттикнати од највисокиот БДП по глава на жител на континентот, силниот човечки развој и релативно ограничената нееднаквост. По нив следат Маврициус и Алжир.

Во Латинска Америка, Уругвај е на врвот на рангирањето за прв пат, со највисок БДП во регионот, најниска стапка на сиромаштија и најрамномерна распределба на приходите. Потоа следуваат Чиле и Панама.

Во Азија, Сингапур е на врвот на рангирањето, по што следуваат Катар и Обединетите Арапски Емирати.

Резултатите покажуваат дека иако Европа продолжува да доминира во глобалните мерки за просперитет, сликата значително се менува кога се земаат предвид нееднаквоста и социјалните исходи. Податоците сугерираат дека значењето на зборот „богат“ повеќе не се дефинира само според производството, туку според тоа колку широко се споделува тоа богатство.