Номинациите за Оскар 2023 ќе бидат соопштени на 24 јануари

САД- Добитникот на Оскар Риз Ахмед и ѕвездата на M3gan Алисон Вилијамс се избрани за домаќини на номинациите за Оскар за 2023 година што ќе се одржат на 24 јануари.

Номинациите ќе бидат соопштени во живо од театарот Семјуел Голдвин на Академијата со почеток во 8:30 часот. ET/5:30 часот попладне. Тие ќе се емитуваат во живо на Добро утро Америка и ќе се пренесуваат во живо на Goodmorningamerica.com, ABC News Live, Disney+, Oscars.org, Oscar.com и платформите за социјални медиуми на Академијата, вклучувајќи ги Твитер, Фејсбук и Јутјуб.

Академијата за филмски уметности и науки претходно ја објави својата листа од 301 филм кои се во конкуренција за Оскар за најдобар филм во 2023 година. Меѓу главните претенденти се „Everything Everywhere All At Onе “ кој освои „Златен глобус“ и награда по Избор на критичарите, и „Banshees of Inisherin“, The Fabelmans, Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick и Elvis меѓу другите.

Актерските категории ги вклучуваат Кејт Бланшет за Тар, која доби Златен глобус и награда за најдобра актерка по Избор на критичарите за главна женска улога, Брендан Фрејзер за The Whale,, Том Круз за Top Gun: Maverick“ како и Мишел Јео за Everything Everywhere all At Once и Виола Дејвис во The Woman King.

Ахмед доби Оскар во 2022 година за најдобар краток филм во живо заедно со режисерката Анеил Кариа за краткиот филм Долго збогум. Во 2021 година, Ахмед доби номинација за најдобар актер за Sound of Metal.

Домаќин на 95. Оскари е Џими Кимел, а ќе се емитуваат во живо на ABC на 12 март.