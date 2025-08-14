НИС го продава бизнисот во Бугарија

Бугарската Комисија за заштита на пазарната конкуренција доби известување од локалната компанија Уни Енерџи со кое се бара одобрение за аквизиција на НИС Петрол Бугарија.

Уни Енерџи е бугарски трговец со горива во сопственост на Ивајл Константинов. Компанијата соработува со швајцарската група Авиа Интернешнл и ТТН Комерс преку Авиа Бугарија. До крајот на 2024 година, Уни Енерџи управуваше со осум од 13-те бензински пумпи од брендот Авиа во земјата. Доколку трансакцијата биде завршена, станиците со брендот Гаспром ќе бидат преименувани во мрежата Авиа, со што вкупниот број на станици на Авиа во Бугарија ќе достигне 30.

НИС, која моментално управува со 23 бензински пумпи во Бугарија, кон крајот на јули објави дека неговиот одбор на директори ја одобрил продажбата на својата подружница во целосна сопственост НИС Петрол Бугарија по продолжените оперативни предизвици на пазарот. Порано оваа година, НИС, исто така, посочи дека размислува за напуштање на Бугарија и Романија, каде што управува со 19 станици. Медиумските извештаи наведуваат дека Србијагас, исто така, изразил интерес за бугарската единица. Извештаите дополнително укажуваат дека НИС е во преговори со Уни Енерџи, додека други потенцијални купувачи во претходните фази се EKO Бугарија преку нејзината грчка матична компанија, грчки инвеститор поддржан од Motor Oil Hellas и бугарскиот веледрогерија GTA Petroleum.

Бугарскиот пакет за продажба вклучува 23 бензински пумпи од брендот Гаспром, објект за складирање гориво во Костинброд и 12 парцели. НИС Петрол е седмиот најголем малопродажен синџир за гориво во Бугарија според приходите, со промет од нешто над 75 милиони евра во 2023 година, што е намалување од 31,4% на годишно ниво, со загуби пријавени во последните години. Процесот на продажба започна на есен 2023 година, со индикативни проценки пријавени на над 30 милиони евра.