Nike ќе отпушти уште 1.400 работници годинава

Nike најави нова рунда отпуштања со кои околу 1.400 вработени ширум светот, претежно во технолошките оддели, ќе ги изгубат своите работни места како дел од стратегијата за пресврт.

Nike во четвртокот соопшти нов бран отпуштања што ќе влијаат на околу 1.400 вработени ширум светот, од кои најголемиот дел се во технолошкиот сектор на компанијата. Внатрешен меморандум потпишан од главниот оперативен директор Венкатеш Алагирисами вели дека намалувањата се дел од поширока стратегија за пресврт Win Now.

Стратегијата повикува на реструктуирање на технолошкиот тим, рационализирање на производството на Air технологија, преместување на дел од операциите на сегментот Converse Footwear и интегрирање на неговите операции во синџирот на снабдување во заеднички тимови за синџири на снабдување со обувки и облека.

„Заедно, овие промени ќе резултираат со намалување на приближно 1.400 работни места низ глобалните операции, при што мнозинството ќе бидат во технологијата“, рече Алагирисами, додавајќи дека „овие намалувања се многу тешки за колегите директно засегнати, како и за тимовите околу нив“.

Портпаролот на Nike изјави дека отпуштањата се прават за подобро усогласување на компанијата со моменталното темпо на спортот и забрзување на сопствениот раст. Отпуштањата влијаат на вработените во Северна Америка, Азија и Европа и претставуваат помалку од 2 проценти од глобалната работна сила.

„Ова не е нова насока“, рече Алагирисами. „Ова е следната фаза од работата што е веќе во тек.“

Компанијата соопшти дека засегнатите вработени ќе почнат да добиваат известувања почнувајќи од четврток.

Извршниот директор Елиот Хил помина месеци во реформа на бизнисот по години на опаѓање на продажбата. Иако е постигнат одреден напредок, процесот е исполнет со предизвици, вклучително и нови бранови отпуштања.

Nike во јануари соопшти дека ќе намали 775 работни места, претежно во своите дистрибутивни центри во САД, бидејќи ја забрзува автоматизацијата на своите операции. Во тоа време, компанијата соопшти дека намалувањата се дел од целта за враќање кон „долгорочен, профитабилен раст“. Отпуштањата следеа по летната рунда отпуштања што влијаеја на помалку од 1 процент од нејзината корпоративна работна сила, што, според неа, беше обид за реструктуирање на бизнисот.

Во својот извештај за заработката за третиот фискален квартал минатиот месец, Nike предупреди дека продажбата ќе продолжи да опаѓа до крајот на годината, истакнувајќи го очекуваниот пад од 20 проценти на приходите во Кина во тековниот квартал.