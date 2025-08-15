Ник Кејв доаѓа во Скопје. Во Скопје дојде и Боб Дилан. Брус Спрингстин е недостижен

Во Скопје донесовме многу големи ѕвезди, ама за мене беше историски настан, концертот на Боб Дилан, во 2010 година, и сега, долгоочекуваниот концерт, веќе 20 години, на Ник Кејв, на 22 август , на стадионот АРМ, во рамки на Скопје колинг, а во рамки на соло турнејата низ Европа. Ќе биде придружуван од Колин Гринвуд, најдобро признат како басист на Radiohead. Третиот од тројката ѕвезди што ги почитувам, Брус Спрингстин, е недостижен за нас. Да бидеме реални, рече денеска на пресот, Бобан Милошески, од „Авалон“.

Тој, заедно со своите пријатели, ентузијасти и познавачи на музиката на харизматичниот австралиски музичар, писател и актер (68), наречен Принцот на темнината- Љубиша Петрушевски, Ненад Георгиевски, Горан Путица и Дијана Петрова, ни го доближија неговиот музички и животен пат, од рајот до пеколот, испреплетен со Смрт. Уметност. Љубов. Хероин. Загуба. Тага. Убавина… Во 2015 година, 15-годишниот син на Кејв, Артур, почина откако паднал од карпа во близина на семејниот дом во Брајтон, Англија, а подоцна и неговиот 31.годишен син Џетро. Кејв со текот на времето успеал да ја прифати „кревкоста на милоста на животот“. Неговата уметност ја одразуваше промената. Кејв беше еден од темните принцови на музиката, почитуван текстописец и изведувач кој не се плашеше од звучна и лирска абразија и провокација, нетрпелив жител во сенките на душата.

Сепак, постепено, тој стана снабдувач на славно катарзични, возвишени и емпатични – иако не помалку мирни – албуми и настапи во живо. Надвор од музиката, Кејв има онлајн колумна, „Досиејата на црвените раце“, во која одговара на прашањата на читателите со трогателна грижа и морална јасност.

Метаморфозата на 68-годишниот Австралијанец, познат и по дуетот со Кајли Миног, Where the Wild Roses Grow, е во фокусот и на македонското издание на „Вера, надеж и крвопролевање“, книга составена од истражувачки интервјуа помеѓу Кејв и новинарот Шон О’Хеган, која од понеделник може да се најде низ книжарниците во Скопје, а до концертот ќе биде по промотивна цена.

Европските датуми на неговата соло турнеја во 2025 година вклучуваат концерти и во Италија, Франција, Германија и Луксембург.

Гринвуд има работено со Кејв многу пати претходно, вклучувајќи и разни соло турнеи. Тој, исто така, му се придружи на патот за емисиите кои го слават неговиот изненадувачки албум од 2021 година со Ворен Елис, „Carnage“, како и неговата понова турнеја во која го промовираше албумот со Bad Seeds „Wild God“.

Минатата година, Гринвуд зборуваше за времето кога му се придружи на бендот како нивни басист – одлука што беше донесена откако Мартин Кејси не можеше да се приклучи на турнејата поради болест.

„Тоа е одлична група на луѓе со кои се свири музика. Тие се брилијантни и со жестоко гласни тапанари; каков тим. За мене, тоа е навистина забавно нешто да се прави бидејќи тоа не е Radiohead. Има многу различни бои во музиката, така што јас сум воодушевен“, рече тој.

Зборувајќи за Кејв, тој додаде: „Тој е одличен раскажувач и навистина го сакам неговото свирење пијано. Кога ги однесов грубите снимки од новиот албум дома за да ги слушам и слушнав дека неговиот глас ја исполнува мојата дневна соба, си помислив: „Каков глас! Тој има многу!““.

Минатата година, „Wild God“ доби рецензија со четири ѕвезди од НМЕ, која гласеше: „Дописите на Bad Seeds се неславно преполни со готски пропаст и мрак. Се разбира, ова не е поптастичен LOLfest, и сè уште е обоен со многуте нијанси на животот толку предизвикувачки и издржан […]

Оттогаш, Кејв објави дека следниот месец ќе сподели глобален пренос на еден од неговите настапи „Wild God“.

Во октомври , минатата година, „Независен“ беше на извонредниот концерт на Кејв и Бед сидс во Будимпешта.