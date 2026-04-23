Невообичаен случај во Германија: Златни прачки пронајдени во трева, сопственикот никаде го нема

Мал град во источна Германија има дозвола да чува златни прачки, богатство вредно десетици илјади евра, откако ќе истече законскиот рок за чување.

Никој не можеше веродостојно да ја докаже сопственоста на 10-те златни прачки што ги пронајде општински работник додека ја косеше тревата во октомври, изјави градоначалникот на Баневиц, Хајко Версиг, за ДПА.

„Добив многу е-пошта, повици и писма“, рече тој.

Сепак, ниту еден од наводните сопственици не можеше да ги обезбеди потребните докази, како што се важечка сметка за купување и сериските броеви печатени на прачките.

Бидејќи шестмесечниот законски рок за чување на пронајдените предмети истече на 17 април, градот во близина на Дрезден сега може да одлучи што да прави со златото.

Конечната одлука се очекува на состанокот на општинскиот совет следниот вторник, рече Версиг. Во секој случај, планот е локалните здруженија да имаат корист од богатството.

„Поточно, станува збор за здруженија кои работат со млади луѓе и ги зачувуваат локалните традиции и обичаи“, додаде градоначалникот.

Златните прачки моментално ги држи полицијата. Според моменталните цени на златото, нивната вредност е околу 40.000 евра.