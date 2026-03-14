Неверојатна сцена во Хрватска – се урна кош при забивање (видео)

14/03/2026 11:45

Шокантна сцена се случи на натпреварот меѓу Кварнер и Сплит во Ријека, кога за малку беше избегната сериозна несреќа на теренот.

Инцидентот се случи при резултат 48-47 за домашниот тим. Центарот на гостите, Демајо Вигинс, атрактивно заби и во моментот кога се задржа на обрачот, попушти конструкцијата на кошот, која се урна на паркетот.

Сцените предизвикаа загриженост кај сите присутни во салата. Сепак, Вигинс успеа навреме да реагира и да избегне конструкцијата да падне врз него.

Веднаш потоа до него притрчаа соиграчите и противничките кошаркари за да проверат дали е во ред. Според првичните информации, кошаркарот за среќа не се здобил со некаква повреда.

Ситуацијата можете да ја погледнете на 58-та минута од преносот во живо, односно на 2 минути пред крајот на втората четвртина со резултат 48:47 за домашниот тим.

Поврзани содржини

МЗТ Скопје Аеродром со кош во последните секунди го совлада ТФТ
Сабаленка го крена гласот: „Премногу е…“
Алкараз суверено стигна до полуфиналето на Индијан Велс, Медведев го исфрли бранителот на титулата среде контроверзии
Чудесен натпревар на Лука Дончиќ, рекорд во дресот на Лејкерси
Дуплантис постави нов светски рекорд во скок со стап
Трамп: Иран не би требало да настапи на СП2026 од безбедносни причини
Лазаров повика 19 ракометари за дуелот со Австрија
Алкараз ја започна сезоната со 15 победи по ред

Најчитани