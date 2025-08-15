Неочекувано силен раст на економијата на Јапонија

Јапонската економија порасна многу побрзо од очекуваното во вториот квартал, потпомогната од напливот на извоз пред стапувањето на сила на американските тарифи, давајќи ѝ на централната банка некои од условите што ѝ се потребни за да продолжи со зголемувањето на каматните стапки оваа година.

Бруто домашниот производ (БДП) порасна за 1 процент на годишна основа, покажаа владините податоци во петокот (15 август), што го означува петтиот квартал по ред на експанзија откако контракцијата од претходниот квартал беше ревидирана во раст.

Сепак, аналитичарите предупредуваат дека глобалните економски неизвесности поттикнати од американските тарифи би можеле да влијаат врз четвртата најголема економија во светот во наредните месеци.

„Податоците од април-јуни го маскираат вистинскиот ефект од тарифите на Трамп“, рече Такуми Цунода, виш економист во Истражувачкиот институт на Централната банка Шинкин.

„Извозот беше силен благодарение на солидниот обем на испораки на автомобили и побарувачката во последен момент од азиските производители пред тарифите. Но, тие воопшто не се одржливи“.

Зголемувањето на БДП беше потпомогнато од изненадувачки отпорниот извоз и капиталните расходи и во споредба со средните пазарни очекувања за добивка од 0,4 проценти во анкетата на Ројтерс. Ова следеше по пораст од 0,6 проценти во претходниот квартал, кој беше ревидиран од контракција од 0,2 проценти.

Оваа отчитување се претвора во квартален пораст од 0,3 проценти, што е подобро од средната проценка за зголемување од 0,1 процент.

Приватната потрошувачка, која сочинува повеќе од половина од економското производство, се зголеми за 0,2 проценти, во споредба со пазарната проценка за зголемување од 0,1 процент. Трендовите на потрошувачката и платите се клучни фактори што Банката на Јапонија ги следи за да ја процени економската сила и да го одреди времето на следната акција за каматните стапки.

Извозот досега избегна голем удар од американските царини, бидејќи јапонските производители на автомобили, најголемите извозници во земјата, главно ги апсорбираа дополнителните трошоци за царини со намалување на цените во обид да ги одржат домашните фабрики во функција.