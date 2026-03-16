Ненадејно падна владата на Република Српска

Претседателот на владата на Република Српска, Саво Миниќ, денес ненадејно поднесе оставка по можноста неговиот мандат да биде оспорен од судот поради начинот на кој беше назначен и избран.

„Ја поднесов оставката и се консултирав со претседателот на РС (Синиша Каран). Тој рече дека повторно ќе ме номинира за носител на мандат и дека владата во овој состав има негова целосна поддршка“, изјави Миниќ за новинарите во Бања Лука.

Цело време, како што рече, имале проблем со фактот дека „оние кои не го сакаат доброто на РС“ ја доведувале во прашање легалноста на сегашната влада, па затоа морале да се справат со формалности.

Тој рече дека и нему му е непријатно од ова, но на тој начин се отстранува можноста за институционална криза во РС.

Иако тврди дека обете влади што ги предводел досега биле легално избрани, тој вели дека е бескорисно кога постојат законски механизми за да се оспори, но дека владејачкото мнозинство во ентитетот останува стабилно и нема да биде потресено од тоа.

Ова е втора оставка на Миниќ. Првата ја поднесе во јануари откако беше избран за премиер минатата година по предлог на Милорад Додик, во време кога на Додик веќе му беше одземен мандатот како претседател на РС поради правосилна пресуда со која беше осуден на една година затвор за неспроведување на одлуките на високиот претставник.

Кога владејачката коалиција сфати дека ова е проблем бидејќи се поднесени жалби до Уставниот суд на БиХ поради незаконски доделениот мандат, Миниќ поднесе оставка, а новиот мандат веднаш му го даде Ана Тришиќ-Бабиќ, која беше назначена од парламентот на РС за привремена претседателка на ентитетот до крајот на предвремените претседателски избори распишани по разрешувањето на Додик.

Но, бидејќи уставот на РС дури и не ја признава институцијата „привремен претседател“ на ентитетот, ова стана основа за нова тужба, односно прогласување на втората влада на Миниќ за нелегална, па тој повторно посегна по оставка.

„Ова е само порака дека ништо не може да нè запре“, изјави денес Миниќ, најавувајќи дека ќе остане премиер дури и во повторениот процес на избор на влада.

Претходно, опозицијата сето ова го опиша како политички циркус.

„Повторното гласање за владата на Миниќ во Народното собрание е потврда дека им е грижа само за секој нов ден на власт, барем за еден“, изјави претходно Игор Црнадак, шеф на клубот на опозициската Партија за демократски напредок (ПДП) во парламентот на ентитетот.