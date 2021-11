Неколку лица се ранети при пукање во болница во САД

Едно лице отворило оган во клиника во американскиот град Бафало и ранило неколку лица.

Пукањето се случило денес на клиниката Алина, која се наоѓа на околу 64 километри северозападно од Минеаполис во американската држава Минесота, соопшти полицијата на Бафало за АП.

One person in custody after a shooting at an Allina Clinic in Buffalo, Minnesota.

— Alexandra Simon (@AlexandraLSimon) February 9, 2021