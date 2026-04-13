Наместо Путин, Песков: Русија ја почитува волјата на унгарскиот народ

Кремљ за прв пат реагираше на заминувањето на долгогодишниот сојузник Виктор Орбан од власт, велејќи дека Русија очекува да продолжи со односите со Унгарија, објавија руските државни медиуми.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека унгарскиот народ ја донел својата одлука и дека Русија ја почитува.

Тој додаде дека Москва ќе ги чека потезите на новата влада на Петер Маѓар по изборната победа, но дека Кремљ не очекува резултатот од изборите да влијае на војната во Украина.

„Сакаме добри односи со Унгарија“

Песков нагласи дека Русија сака да изгради добри односи со Унгарија и другите европски земји.

Владата на Орбан долго време се смета за најблизок сојузник на Русија во рамките на Европската Унија и, меѓу другото, блокираше пакет помош од 90 милијарди евра за Украина. Во исто време, Унгарија продолжи да купува руски гас и нафта и покрај војната во Украина.

Орбан се сметаше за европски лидер најблизок до рускиот претседател Владимир Путин, кој започна, како што тој ја нарекува, специјална воена операција против Киев во 2022 година.

Досега немаше директна реакција од Владимир Путин на резултатите од изборите во Унгарија.