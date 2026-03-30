Најстудено на Попова Шапка и 59 сантиметри снег

Утрово е најстудено на Попова Шапка, -3 степени, а максимални 9 степени се измерени во Гевгелија, информира УХМР.

На Попова Шапка има и 59 сантиметри снег.

До 08:30 часот се измерени и -2 степена во Mаврови Анови, -1 во Битола и Претор, во Тетово, Прилеп, Охрид и Kрушево, 2 во Берово, 4 во Крива Паланка и Виница, 5 во Куманово, 6 во Штип, Велес и Струмица, 7 во Скопје-Петровец, Демир Капија и Кавадарци, како и 8 степени во Скопје-Зајчев Рид.

Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, особено по должина на Повардарието. Максималната температура ќе биде во интервал од 10 до 18 степени.

Во Скопје променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура ќе достигне до 15 степени.