Најскапите и екстравагантни фустани на познати личности на сите времиња (галерија)

Дали овој фустан ја прави мојата банкарска сметка да изгледа голема?

Не е невообичаено скапоцените камења да бидат истакнати парчиња од изгледот на позната личност – и, навистина, видовме неколку неверојатни изгледи на накит на Оскарите, и завидни дијамантски моменти од брендови како Cartier и Tiffany & Co.

Но, тоа не значи дека додатоците секогаш го засенуваат облеката. И овие рекордни фустани докажуваат дека, за малку ткаенина, може да има доста неверојатна цена.

Од фустани за кои се потребни стотици часови работа до рекордни аукции, истражете ги моментите на модата што зрачат со екстраваганција, вишок и трошок.

Малку се сликите што се толку трајни во поп-културата како онаа на божицата на екранот Мерилин Монро која се смее додека нејзиниот етеричен бел фустан се извишува околу неа. Тоа беше сцена земена од нејзиниот филм „Седум години верност“, а визуелното стана синоним за ѕвездата. Всушност, колоквијално е познато како „Момент на Мерилин“.

Ако едноставниот, плисиран бел фустан дизајниран од Вилијам Травила не беше засекогаш испреплетен со холивудската историја, ѕвездата од „Пеење во дождот“, Деби Рејнолдс, го купи фустанот на Мерилин и го чуваше како дел од својата колекција, сè додека не го продаде фустанот на аукција во 2011 година, каде што достигна неверојатни 4,6 милиони долари (приближно 3,3 милиони фунти).

Кога поранешна новинарка по име Летиција се омажи за Фелипе, принцот од Астурија во 2004 година, историјата се одвиваше. Сегашната кралица Летиција од Шпанија го најави своето пристигнување со еден од највеличествените венчаници во историјата.

Дизајниран од еден од најпознатите шпански дизајнери, покрај Кристобал Баленсијага, Мануел Пертегаз, фустанот на Летиција имаше перче долго четири и пол метри и вез вткаен во свилата со вистински златен конец.

Раскошниот фустан на Летиција е проценет на вредност од околу 10,7 милиони долари (приближно 6 милиони фунти) од бројни продавници.

Некогаш носена од принцезата Дајана во Фиренца во 1980-тите, црниот, кадифеен вечерен фустан со должина до балерина, дизајниран од Жак Азагури, беше продаден на аукциската куќа „Џулиен“ во Холивуд за вкупно 1.148.080 долари (приближно 904.000 фунти).

Во тоа време, тој постави светски рекорд за најскапиот фустан на принцезата Дајана некогаш продаден на аукција.

На Мет Гала во 2015 година, познатите личности ги донесоа своите најдобри и најраскошни изгледи за темата на годината, Кина: Низ огледалото. Сепак, кога Ријана пристигна на црвениот тепих, таа ја украде вечерта. Сметан за еден од најзначајните изгледи на Мет Гала на сите времиња, Ријана носеше фустан од Гуо Пеи изработен по нарачка, кој имаше жолта наметка со крзно што се протегаше 16 стапки.

Не е дадена точна бројка за фустанот, но се вели дека за негово создавање биле потребни две години, со вклучено над 50.000 часа рачно везење. Проценките велат дека фустанот почнува од основна цена од 3 милиони долари (приближно 2,1 милиони фунти).

Соодветна комбинација за стил, Одри Хепберн и Ибер де Живанши беа едни од најсовршените примери за муза и дизајнер. Живанши работеше на многу нејзини филмови, вклучувајќи ги и филмовите како „Сабрина“. Но, токму неговиот фустан дизајниран за класичниот „Појадок кај Тифани“ го зацементира наследството на Одри како икона на екранот и стилот.

Во 2006 година, париската модна куќа донираше еден од нејзините фустани од филмот за да се продаде за собирање средства за училиштата во Калкута, а тој беше продаден за 923.187 долари (приближно 675.000 фунти) на аукција на „Кристи“.

Дизајнирана од креативниот директор на Живанши, Рикардо Тиши, суперѕвездата Бијонсе донесе нослива уметност на Мет Гала во 2016 година, стегајќи се во латекс фустан со раскошни монистра, капечки бисери и украси што даваа чувство на движење.

Она што ја прави вредноста на фустанот веројатно неверојатно висока е тоа што секој поединечен бисер на фустанот наводно чинел 8000 долари (приближно 5800 фунти).

Еден од најпрепознатливите костими во историјата на филмот и поп-културата, Џуди Гарланд, облечена во кариран фустан, црвени рубин влечки и плетенки, помогна да се овековечи „Волшебникот од Оз“.

Како што се испостави, Џуди носеше неколку карирани фустани за време на снимањето, а во 2019 година, аукциската куќа „Херитиџ“ продаде црно-бела варијанта (користена во црно-белиот сегмент од филмот) за 750.000 долари (приближно 550.000 фунти).

Сметајќи се за еден од најскапите изгледи во историјата на Оскарите, појавувањето на Никол Кидман на церемонијата во 1997 година дојде со доста висока цена – широко прифатени 2 милиони долари (приближно 1,4 милиони фунти).

Фустанот од висока мода во шатриз можеби ги подели обожавателите и модните критичари во тоа време, но се смета дека помогна во револуцијата на црвениот тепих на Оскарите, бидејќи на почетокот на 90-тите ѕвездите се оддалечија од традиционалниот гламур во корист на помали изгледи.

Никол, избирајќи да го истакне високиот квалитет, воодушеви во фустанот дизајниран од Џон Галијано за Кристијан Диор и ја врати високата мода на нов начин.

Ѕвездата на „Црн Пантер“, Лупита Њонго, донесе извонреден гламур на Оскарите во 2015 година, носејќи фустан од Калвин Клајн по мерка, направен со над 6.000 бисери. Широко се вели дека фустанот вреди 150.000 долари (приближно 110.000 фунти).

Во 2016 годинаФустанот „Жан Луи“ што го носеше Мерилин Монро во 1962 година кога му пееше серенади на претседателот Џон Ф. Кенеди со заводлива изведба на „Среќен роденден“, беше продаден за 4,8 милиони долари (приближно 3,5 милиони фунти) на аукција во „Џулиенс“. Беше купен од музејот „Рипли“ „Верувале или не“.

Фустанот имаше втор момент во центарот на вниманието кога неочекувано го носеше Ким Кардашијан на Мет Гала во 2022 година.

Во 2022 година, Мет Гала имаше тема на позлатен гламур, а ѕвездата на „Озборувачка“, Блејк Лајвли, сигурно го оправда тоа. Носејќи го по нарачка „Ателје Версаче“, за кој „Вог“ објави дека му биле потребни над 600 часа за да го создаде, фустанот на Блејк имаше корсет со арт деко инкрустирани кристали и елабориран детаљ со машна што се отвораше за да открие огромен, лелеав светло син пердув, потсетувајќи на Статуата на слободата.

Ремек-дело, а со 600-те часа работа во комбинација со материјалите, може само да се претпостави дека ова доаѓа со висока цена.

Во 2010 година, светот со задржан здив гледаше конечно да ја види венчаницата на Кејт Мидлтон – и не разочара.

Дизајнирана од Сара Бартон за Александар Меквин, чипканата венчаница на Кејт беше проценета на околу 250.000 фунти (приближно 339,1 милиони долари). Впечатливите детали на венчаницата вклучуваа рачно везени мотиви во превезот, кои го претставуваат секој цвет од земјите во Обединетото Кралство, и речиси деветметарската перка.

Дизајнирана од Раф Симонс за Кристијан Диор , кремастата балска венчаница на Џенифер Лоренс за доделувањето на Оскарите во 2013 година е широко прифатена како една од најскапите изгледи на црвениот тепих во историјата.

Широко цитирана дека вреди 4 милиони долари (приближно 2,9 милиони фунти), се смета дека трошокот за фустанот е поради луксузните материјали и вредноста на сложениот вез и изработката. Можно е дел од таа цена да ја вклучува и ц

Цената што Џенифер ја добила за да го носи како амбасадорка на брендот.

Ѕвездата од „Тар и Елизабет“, Кејт Бланшет, блескаше на црвениот тепих на Оскарите во 2007 година облечена во „Армани Приве“. Фустанот со едно рамо, кој ја притискаше фигурата, беше целосно украсен со кристали „Сваровски“, што му даде на фустанот пријавена вредност од 200.000 долари (приближно 146.000 фунти).

Кралската свадба на Меган, војвотката од Сасекс, со принцот Хари во 2018 година беше брак во холивудски стил со кралски шарм. Меѓу гостите на Меган беа Џорџ и Амал Клуни и Опра Винфри, но токму нејзиниот фустан од „Живанши“ го украде шоуто.

Проценето дека чинел 110.000 фунти (приближно 149.200 долари), безвременскиот фустан барал 3.900 часа везење. Изгледот вклучувал превез долг 16 стапки со извезени национални цвеќиња од секоја од 53-те земји од Комонвелтот.

Во јуни 2025 година, цветен дневен фустан дизајниран од Белвил Сасун – често носен додека Дијана ги посетувала луѓето во болниците, што довело до неговиот прекар „Грижлив фустан“ – бил продаден за импресивни 400.000 долари (приближно 291.000 фунти) на аукција во Беверли Хилс.

Купувачот бил Рене Плант, која го основала виртуелниот музеј на принцезата Дијана, каде што фустанот сега ќе зазема челно место.

Во 2002 година, младата Кејт Мидлтон носела прилично ризичен проѕирен свилен фустан, дизајниран од Шарлот Тод, додека одела на студентска добротворна модна ревија.

Легендата вели дека принцот Вилијам, откако ја видел својата пријателка во фустанот, почнал да ја гледа во поинакво светло. Затоа, фустанот можеби бил парчето што ја разгорело кралската романса. Што може да објасни зошто завршил продаден за 78.000 фунти (приближно 105.800 долари) на аукција во 2011 година.

Во 2011 година, фустанот дизајниран од британскиот фотограф и костимограф Сесил Битон (познат по неговите портрети на кралски семејства, вклучувајќи ја кралицата Елизабета II и принцезата Маргарет) за Одри Хепберн во „Мојата убава дама“ беше продаден за 4,5 милиони долари (приближно 3,2 милиони фунти) на аукција на „Профили во историјата“.

Принцезата Дијана ги посети Соединетите Држави со тогашниот принц Чарлс во 1985 година. За време на гала вечера во Белата куќа, принцезата Дијана славно танцуваше со иконата на „Grease“, Џон Траволта. Легендарен момент, направен уште позначаен благодарение на иконскиот фустан од кадифе во полноќно сино сино кадифе, дизајниран од Виктор Еделштајн.

Фустанот беше продаден на аукција за 264.000 фунти (приближно 358.225 долари).

Таа беше холивудска икона и вистинска принцеза, па затоа не е изненадувачки што облеката што ѝ припаѓаше на Грејс Кели се цени многу.

Во 2007 година, една ирска компанија го купи зелениот фустан од „Живанши“ на принцезата Грејс, кој таа го носеше за време на официјалната посета на Белата куќа во 1961 година за ручек со ЏФК.

Фустанот беше продаден на аукција на „Сотби“ во Њујорк за 135.000 долари (приближно 99.000 фунти) и сега е изложен во Музејот на стилски икони, во округот Килдер, Ирска.

Мари-Шантал, крунската принцеза на Грција, носеше фустан од Валентино, украсен со бисери, на нејзината свадба во 1995 година со Павлос, крунскиот принц на Грција.

Свилениот фустан во боја на слонова коска имаше долги ракави од чипка, тесен корсет и 4,5-метарски пердув од чипка од Шантили. Се вели дека бил потребен тим од 25 луѓе за да се заврши, а вредноста се проценува на 225.000 долари (приближно 165.000 фунти).

Принцезата Јуџин се омажила за Џек Бруксбенк во 2018 година, носејќи навистина прекрасна и уникатна венчаница од 200.000 фунти (приближно 271.400 долари) дизајнирана од Питер Пилото и Кристофер де Вос.

Се вели дека таа тесно соработувала со парот за да создаде бројни значајни мотиви, вклучувајќи трн за Шкотска, детелина за Ирска и јоркширска роза и бршлен, кои го претставуваат домот на двојката.

Фустанот на Јуџин, исто така, имал јасен низок грб кој би ја прикажал лузната што ја имала од операција на сколиоза.

За Оскарите во 2007 година, ѕвездата на Титаник, Кејт Винслет, изгледала блескаво во свиленкаста, мента зелена фустан од Валентино. Со свиткани делови околу градите и дизајн на едно рамо, фустанот имал и лелеава перница или појас, додавајќи чувство на гламур од Стариот Холивуд. Се вели дека фустанот вреди над 100.000 долари (приближно 73.000 фунти).

Еден од најпознатите фустани во кралската и модната историја, венчаницата на принцезата Дијана од 1981 година ја дефинираше деценијата. Имаше сè што е синоним за ерата, големи ракави, големи перници и голема цена.

Современите проценки се разликуваат, но многумина сугерираат дека венчаницата би чинела минимум 150.000 фунти (приближно 203.500 долари).

Фустанот е дизајниран од Дејвид Емануел и неговата тогашна сопруга, Елизабет. Беше изработен од свила во боја на слонова коска и беше украсен со бисери, светки и античка чипка.

Беше надополнет со пердув долг 25 стапки – најдолг во кралската историја.

За Златните глобуси во 2019 година, Лејди Гага донесе вистинско чувство на екстравагантен гламур. Носејќи ја високата мода на Валентино, фустанот на Гага, изработен по нарачка, имаше надуени ракави и раскошен пердув долг 10 стапки.

Во посебен поздрав до нејзината наградувана улога во „Ѕвезда е родена“, изборот на Гага во боја на зимзелена сина боја беше знак за фустанот што Џуди Гарланд го носеше во верзијата на истиот филм од 1954 година.

Сега за уникатен пресврт. Легендарната дива Мараја Кери можеби дури и се надмина себеси во 2017 година, кога се шпекулираше дека иконата запалила фустан од Валентино вреден 250.000 долари (приближно 184.300 фунти) во музичко видео.

Мараја пали венчаница во видеото за „I Don’t“, а широко се сугерираше дека тоа е токму фустанот што ќе го носи на нејзината свадба со Џејмс Пакер, пред да ја откаже.

Фустанот „Armani Prive“ на Шарлот Ремплинг чинел околу 125.000 долари (приближно 92.000 фунти). Вредноста на фустанот доаѓа од фактот дека е направен од луксузен основен материјал од свила жакард, а одозгора, геометрискиот дезен е извезен со разнобојни, оригинални кристали Сваровски што одат сè до дното на фустанот. (Вуман енд Хоум)