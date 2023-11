Најмоќнатра ракета на Елон Маск експлодираше по само 10 минути

„Спејс Икс“ (SpaceX) денеска соопшти дека биле принудени да го активираат системот за завршување на летот за да се спречи џиновската ракета „Ѕвезден брод“ (Starship), со која беше изгубен контакт на осум минути по лансирањето, да скршне од курсот.Си-Ен-Ен ја пренесе изјавата на компанијата која наведе дека не можеле да примаат податоци од втората фаза на „Ѕвездениот брод“ и затоа ја активирале функцијата за самоуништување, по што ракетата експлодирала.

Новата џиновска ракета на „Спејс Икс“ денеска беше ланирана од американската држава Тексас како дел од вториот пробен лет, седум месеци откако првиот обид заврши со експлозија.

Ракетата „Ѕвезден брод“ долга 121 метар полета над Мексиканскиот залив, а целта била да се одвои телото на ракетата од горивниот дел и да се испрати во вселената.

Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting second integrated flight test of Starship!

Starship successfully lifted off under the power of all 33 Raptor engines on the Super Heavy Booster and made it through stage separation pic.twitter.com/JnCvLAJXPi

— SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023