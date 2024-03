Најмалку 40 лица загинаа во терористички напад во Москва (Видео)

Најмалку 40 луѓе загинаа, а повеќе од 100 се повредени како резултат на терористичкиот напад во концертната сала Крокус во Москва

Нападот на концертна сала со капацитет од околу 7 илјади луѓе, лоцирана на обиколница, го извршила група непознати лица составена од најмногу пет лица, соопштија за Интерфакс оперативните служби.

Тие биле облечени во тактички униформи и вооружени со автоматско оружје. Групата „отворила оган врз обезбедувањето на влезот во концертната сала, а потоа почнале да пукаат кон гледачите во фоајето“, рекол изворот на истрагата.

Russian corpses all over the place in Moscow concert hall. pic.twitter.com/Fam8cXVXPf

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.

Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024