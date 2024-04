Најголемиот руски напад со тенкови заврши со катастрофа (Видео)

Се појави видео на кое се гледаат застрашувачките последици од рускиот напад на поширокото подрачје на Авдиивка за време на минатиот викенд, по што останаа да лежат околу 20 уништени руски оклопни возила.

Иако претходно сме виделе масовни напади од руски оклопни возила, различни извори сугерираат дека ова е најголемиот напад од ваков вид од почетокот на конфликтот, предводен од колона од 48 руски оклопни возила. Иако е тешко да се потврди ова тврдење, акцијата ја прикажува сета бруталност на борбите што сѐ уште се водат околу Авдиивка, која падна во руски раце во средината на февруари, пишува The War Zone.

The very first footages of repelling the largest Russian tank attack of the entire war began to appear. The attack took place on March 30th on the Avdiivka front near the village of Tonenke.

Russia gathered 36 tanks and 12 AFVs for this attack. 12 tanks and 8 AFVs were… https://t.co/ychvqslE7D pic.twitter.com/CnIw1ar9KY

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 1, 2024