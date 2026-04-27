Екстремни врнежи од дожд во Кина – предизвикаа масовни поплави

27/04/2026 19:03

Кинџоу, во јужната кинеска автономна покраина Гуангси, е погоден од силни и екстремни врнежи од дожд кои предизвикаа масовни поплави и значителни штети во урбаните и руралните подрачја.

Локалните власти соопштија дека во неколку делови од градот водата брзо се акумулирала поради интензивните врнежи, поплавувајќи улици, станбени објекти и земјоделски површини. Дел од сообраќајниците се непроодни, а екипи за итни интервенции се на терен за евакуација на загрозени жители и испумпување на вода.

Метеоролошките служби предупредуваат дека нестабилното време ќе продолжи и во наредните денови, со можност за нови обилни врнежи и дополнително влошување на состојбата. Жителите се повикани на претпазливост, особено во ниските и поплавени подрачја.

Спасувачките служби продолжуваат со операциите за справување со последиците од поплавите, додека се проценува материјалната штета.

Кимел ја нарече вдовица, Меланија Трамп побара од ABC да преземе мерки
Норвешка и Франција истражуваат дипломати поради врски со Епштајн
Јудит Варга не сведочеше, постапката против Петер Маѓар прекината поради недостаток на докази
Уште една сомнителна смрт на руски врвен менаџер. Се удавил додека ловел риба на Волга
Можат ли здружените ривали да го соборат Нетанјаху од власт?
Трамп го нападна водителот на емисијата „60 минути“ затоа што прочита реченица од манифестот на човекот што пукаше
Кандидатите на Фатах победија на локалните избори во Палестина
Снежна бура ја погоди Москва

