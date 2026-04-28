Британскиот крал, Чарлс Трети, денеска ќе се обрати пред американскиот Конгрес
Британскиот крал, Чарлс Трети, денеска ќе се обрати пред американскиот Конгрес, при што се очекува да ја нагласи важноста на одбраната на демократските вредности и зајакнувањето на трансатлантското партнерство.
„Би-Би-Си“ објави дека се очекува британскиот крал во својот говор пред американските пратеници да нагласи дека во време на глобални предизвици, соработката и зачувувањето на вредностите на слободата, толеранцијата и еднаквоста се поважни од кога било.
Според најавите, Кралот ќе каже дека и покрај повремените несогласувања САД и Велика Британија секогаш успевале да најдат начин да дејствуваат заедно, со повик за „помирување и обновување“ на билатералните односи. Тој, исто така, ќе ја нагласи важноста на Алијансата преку поддршка на НАТО и заштита на Украина.
Кралот и кралицата Камила вчера допатуваа во четиридневна посета на САД.