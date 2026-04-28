Британскиот крал, Чарлс Трети, денеска ќе се обрати пред американскиот Конгрес, при што се очекува да ја нагласи важноста на одбраната на демократските вредности и зајакнувањето на трансатлантското партнерство.

„Би-Би-Си“ објави дека се очекува британскиот крал во својот говор пред американските пратеници да нагласи дека во време на глобални предизвици, соработката и зачувувањето на вредностите на слободата, толеранцијата и еднаквоста се поважни од кога било.

Според најавите, Кралот ќе каже дека и покрај повремените несогласувања САД и Велика Британија секогаш успевале да најдат начин да дејствуваат заедно, со повик за „помирување и обновување“ на билатералните односи. Тој, исто така, ќе ја нагласи важноста на Алијансата преку поддршка на НАТО и заштита на Украина.

Кралот и кралицата Камила вчера допатуваа во четиридневна посета на САД.