Најдолгата автобуска линија во светот

Автобуската линија „Трансокеаника“ е долга 6.250 километри, почнувајќи од Лима (Перу) и завршувајќи во Рио де Жанеиро (Бразил).

Кога станува збор за времетраењето на патувањето, тоа приближно изнесува околу 102 часа, односно малку повеќе од четири дена, додека за транспортната работа секогаш се ангажираат 2 до 4 возачи.

Поради самата должина на линијата, овие автобуси имаат посебни кабини за спиење за возачите кои одмараат.

Преку цел континент со автобус

Првично, компанијата „Ормењо“ ја управуваше линијата Трансокеаника, со услуги што завршуваа во Сао Паоло. Но, откако „Ормењо“ престана со работа, „Трансакреана“ ја презеде услугата, проширувајќи ја услугата сè до Рио де Жанеиро за навистина да поврзе два океана и два култни града.

Автобусот тргнува еднаш неделно, во четврток во 13 часот, нудејќи им на патниците епско возење кое е и логистички предизвик и живописна авантура.

Автобусот има 44 редовни седишта и 12 легла за спиење, со основни погодности како што се тоалет, мал мијалник и диспензер за вода. Тушевите не се достапни во автобусот, но патниците можат да ги користат услугите за време на три закажани станици дневно на крајпатните станици.

Двајца возачи наизменично се менуваат зад воланот, при што едниот може да се одмори во кабина за спиење кога не е на работа.

Што ќе видите по патот

Патниците се наградени не само со задоволството од завршувањето на една од најдолгите копнени рути во светот, туку и со прекрасни глетки и контрасти:

Најважни места во градот Сао Паоло: Истражете го уметничкиот музеј MASP, прошетајте по авенијата Паулиста или уживајте во паркот Ибирапуера.

Амазонскиот басен: Густа џунгла и оддалечени заедници ги поздравуваат патниците додека патот се извива низ западен Бразил.

Андите: Стрмните искачувања и острата кривина нудат драматични планински погледи додека рутата се искачува кон Куско.

Христос Спасителот во Рио и Мачу Пикчу во близина на Куско: Две од најзначајните дестинации во Јужна Америка, сега индиректно поврзани со едно патување со автобус.

Пат по кој помалку се патува – и со соодветна цена

Иако патот се соочи со предизвици од обилни дождови и лизгање на земјиштето, Трансокеаника останува целосно оперативна, а за многу патници, тоа е авантура што се случува еднаш во животот. Цената на билетот е приближно 1.300 рандиски долари (околу 225 американски долари) – што е многу поволна цена во споредба со цената на повеќе летови или опции за изнајмување автомобили низ целиот континент.

За оние кои бараат автентичен, импресивен начин да ја доживеат Јужна Америка, ова патување нуди повеќе од само превоз – тоа е приказна, тест на издржливост и поглед во душата на континентот.

Топ 10 најдолги автобуски линии: