Англија- Британската академија за филм и телевизија (БАФТА) денеска ги објави номинираните за своите годишни награди БАФТА, кои ќе бидат доделени на церемонија на 19 февруари во Лондон, предводена од филмовите „All Quiet on the Western Front“ со 14, „Banshees of Inisherin“ и „Everything Everywhere All At Onе “ со по десет номинации, „Elvis“ со девет и „ TAR“ со пет номинации.