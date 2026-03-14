Над 100 жени зад воланот: Женско Рели повторно ќе се вози низ улиците на Скопје

14/03/2026 22:01

Автомобилистичката федерација на С.Македонија, членка на Светската автомобилистичка
федерација (FIA) со задоволство во објавува одржувањето на седмото традиционално
Женско Рели 2026, што и оваа година ќе ги обедини жени љубители на мотоспортот,
адреналинот и тимскиот дух.

Релито се одржува со почеток во 10:30ч, на големиот паркинг на СЦ „Борис Трајковски“ во Скопје.

За учество во релито веќе има пријавено над 100 учеснички, а конечниот број се очекува да
биде и поголем, имајќи предвид дека пријавувањето трае до недела. Екипите составени
од возач и совозач ќе поминат градска рута, а потоа ќе ја покажат својата вештина и
умешност зад воланот во втората етапа – спретно возење на затворен паркинг во
безбедни услови, меѓу конуси.

Женско Рели има за цел да ја промовира улогата на жените во мотоспортот, тимската
работа и позитивната енергија, како и да ја подигне свеста за безбедност во сообраќајот.

 

