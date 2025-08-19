На Тејлор Свифт ѝ е понуден рекорден договор за резиденција во Вегас – дали ќе прифати? 

Тејлор Свифт веќе е на територијата на милијардери, но нејзината нето вредност би можела да порасне уште повеќе ако го потпише огромниот договор за кој се дискутира. Според ексклузивата на Роб Шутер на Substack, на 14-кратната добитничка на Греми ѝ е понуден „рекорден“ договор за резиденција – таков што би го засенил дури и легендарниот на Селин Дион од 500 милиони долари. Ако прифати, Свифт би влегла во лига некогаш доминирана од икони како Дион, Адел и Елвис Присли, веднаш станувајќи најголемата ѕвезда на Стрипот.

Договорот за резиденција во Вегас ќе ја направи Тејлор Свифт поголема од Елвис Присли, вели извор

Поп-иконата Тејлор Свифт наводно е во преговори за феноменален договор за резиденција, според најновите информации. Деталите од понудата остануваат внимателно чувани, но бројките што се шепотат се зачудувачки. Еден извор му рекол на Шутер: „Ако таа каже да, таа веднаш станува најголемиот изведувач што Стрипот некогаш го видел“. Инсајдерите велат дека резиденцијата би ги оставила минатите договори во прав – дури и договорите за блокбастери што некогаш ги држеше Селин Дион и Адел.

Бројките, наводно, „ја победуваат Селин“ во гарантираната заработка и преку продажба на стока и поврзување преку стриминг. Дион привлече 4,5 милиони обожаватели во „Цезарс Палас“ во текот на 16 години. А Елвис распродаде над 600 концерти во хотелот Интернешнл. По нејзината рекордна турнеја „Ерас“, инсајдерите веруваат дека Свифт би можела да ги надмине и двете. „Таа би можела да распродаде месеци однапред – и тоа е пред меѓународните обожаватели да резервираат еден лет“, рече еден инсајдерски извор во извештајот на Шутер.

Наместо да се занимава со други потфати, Свифт го стекнала своето богатство преку нејзината музика и настапи. Форбс неодамна ја процени нејзината нето вредност на 1,6 милијарди долари, при што авторските права, заработката од турнејата и вртоглавата вредност на нејзиниот каталог сочинуваат поголемиот дел од таа сума.

Резиденцијата во Вегас би означил сосема ново поглавје – стабилни приходи, без исцрпувачката мака од распоредот на стадиони што опфаќа целиот свет. Но, дали Свифт ќе прифати? Сè уште е нејасно. Некои набљудувачи веруваат дека таа може да се двоуми, со оглед на начинот на кој турнејата „Ерас“ стана културен настан сам по себе. Сепак, многумина веруваат дека безбедноста и обемот на таков договор може да бидат премногу привлечни за таа да го одбие. Во секој случај, понудата ја истакнува нејзината позиција на самиот врв на музичката индустрија.