На парадата на Путин маршираа севернокорејски војници (видео)

Рускиот претседател Владимир Путин ја предводеше најскромната Парада на победата досега на Црвениот плоштад во Москва, настанот што се совпадна со стапувањето во сила на тридневното примирје меѓу Русија и Украина, објави Си-Ен-Ен.

Годишната парада на 9 мај ја одбележува победата на Советскиот Сојуз над нацистичка Германија во Втората светска војна. Под водство на Путин, парадата традиционално служеше како демонстрација на воената моќ на земјата. Позната по импресивното прикажување на тешка воена опрема, оваа година изгледаше значително поинаку, без ниту едно парче воена опрема – за прв пат по речиси две децении.

Како и во претходните години, Путин директно ја поврза инвазијата на Русија во Украина – која Кремљ ја нарекува „специјална воена операција“ – со жртвите што ги претрпе Советскиот Сојуз за време на Втората светска војна.

„Големиот подвиг на генерацијата победници ги инспирира војниците кои денес ги извршуваат задачите на специјалните воени операции. Тие се соочуваат со агресивна сила вооружена и поддржана од целиот блок на НАТО“, рече Путин. „И покрај ова, нашите херои напредуваат“.

Парада без тешка воена опрема

Во значително отстапување од традицијата, руските власти претходно објавија дека нема да има прикажување на тешка воена опрема. Наместо тоа, екраните на Црвениот плоштад и преку државните медиуми прикажаа серија однапред снимени и продуцирани видеа наводно од првите линии на руските „специјални воени операции“.

Снимките ги прикажуваа руските беспилотни сили и воздушна одбрана, како и стратешки средства како што се бомбардери со долг дострел и нуклеарни подморници.

Традиционалната демонстрација на сила беше напуштена во корист на безбедноста, по зголемените украински напади длабоко во руска територија, особено врз рафинериите за нафта. Во исто време, украинската влада го обвинува Кремљ за продолжување на нападите врз Киев и други градови.

Откако Украина и Русија се обвинија меѓусебно за кршење на претходно објавените еднострани прекини на огнот, американскиот претседател Доналд Трамп во петокот објави дека двете страни се согласиле на тридневно примирје од 9 до 11 мај. Договорот вклучува прекин на непријателствата и голема размена на затвореници. Веста ја потврдија Кремљ и украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој рече дека размената на затвореници ќе се одржи „во формат 1.000 за 1.000“.

Медиумски ограничувања и детали за парадата

Парадата вклучуваше борбени авиони кои летаа над Кремљ и војници кои маршираа низ Црвениот плоштад пред мавзолејот на Ленин. Повеќето меѓународни медиуми мораа да се потпрат на снимки од руските државни медиуми за да известуваат за настанот.

Неколку меѓународни новинари, вклучувајќи го и Си-Ен-Ен, кои беа акредитирани да ја следат парадата, беа информирани од Кремљ во четврток дека повеќе не можат да го прават тоа. На Си-Ен-Ен му беше кажано само дека поради скратениот формат на парадата, само „локални емитувачи“ ќе присуствуваат на овогодинешните свечености.

Четири единици, вклучувајќи една од Северна Кореја, учествуваа на парадата, според државната новинска агенција РИА Новости. Државните медиуми додадоа дека учествувале и повеќе од 1.000 војници од „специјална воена операција“.

Околу 27 милиони луѓе загинаа во Советскиот Сојуз за време на Втората светска војна, вклучувајќи многу милиони од Украина. Путин постојано ја прикажуваше војната во Украина како продолжение на она што Русите го нарекуваат Голема патриотска војна.

Таа врска, која некои ќе ја сметаат за вознемирувачка, беше очигледна и за време на парадата. Лево од Путин седеше учесникот во „специјалната воена операција“ Леонид Рижов, кој беше награден со титулата „Херој на Русија“ во 2022 година, додека од десната страна беше ветеранот од Втората светска војна Свет Турунов, објавија државните медиуми.

Помалку странски лидери, построги ограничувања

Скратената парада се одржа во услови на растечка загриженост во Русија за економското забавување и зголемените ограничувања на интернетот што го нарушуваат секојдневниот живот, но за кои Путин рече дека се неопходни за јавната безбедност.

North Korean troops marched in Russia's Victory Day parade in Moscow for the first time.

Во петокот, еден од најголемите телекомуникациски оператори во Русија ги предупреди московјаните дека би можеле да се соочат со ограничувања на мобилниот интернет и текстуалните пораки во главниот град „за да се обезбеди безбедност за време на празничните настани“, според пораките што ги виде Си-Ен-Ен.

Додека минатата година Путин беше домаќин на кинескиот лидер Си Џинпинг и десетици други странски лидери во знак на солидарност меѓу незападните сили, овогодишната парада привлече многу помал број лидери во Москва. Присутни беа белорускиот претседател Александар Лукашенко и неговиот син Николај, малезискиот крал султан Ибрахим Искандар и претседателите на Казахстан и Узбекистан, Касим-Џомарт Токаев и Шавкат Мирзијоев.

Словачкиот премиер Роберт Фицо, чија земја е членка на НАТО и ЕУ, е во Москва на билатерални разговори со Путин, но не присуствуваше на парадата. Во петокот, тој положи венец на Споменикот на непознатиот војник во близина на Кремљ. Фицо, чија земја останува во голема мера зависна од руската енергија, им изјави на новинарите дека е во Москва за да повика на дијалог за да се стави крај на долгата и исцрпувачка војна во Украина.