На Џенифер Лопез ѝ бил забранет влез во бутик на „Шанел“ во Истанбул

08/08/2025 11:46
None

Лос Анџелес – На американската поп-ѕвезда Џенифер Лопез не ѝ бил дозволен влез во бутик на „Шанел“ во турскиот трговски центар „Истиње парк“ во Истанбул, објавија тамошните медиуми.

Кога обезбедувањето ѝ кажало дека не може да влезе, според наводите, глумицата-пејачка не изгледала вознемирена и само рекла: „Добро, нема проблем“, и си заминала. Вработени во бутикот потоа ѝ се приближиле, се извиниле и ја поканиле назад во продавницата, но таа ја одбила поканата.

Американските медиуми известуваат дека наместо во „Шанел“, Лопез купувала во други луксузни бутици како што се „Селин“ и „Бејмен“.

Таа одржа концерт во Истанбул на 5 август како дел од нејзината турнеја „Up All Night“. Кон крајот на минатиот месец, таа го прослави својот 56. роденден во Анталија, а дел од атмосферата објави и на својот интернет-простор. Пејачката ја завршува споменатата турнеја на 10 август, со настап во Алмати, Казахстан.

Поврзани содржини

МТВ музички награди 2025: Леди Гага со најмногу, 12 номинации
„Металика“ најавува интимен концерт во Њујорк среде гласините за настап во „Сфера“ во Лас Вегас
Ричард Гир наводно се враќа во САД по вербални напади  поради уривање на имот
Екссопругот на Кели Кларсон ја изгуби битката со ракот, почина на 48 години
Шарлиз Терон наполни 50 години – ѝ сеуште е најубавата во Холивуд
Актерка, номинирана за Оскар, 67, признава дека заработува повеќе пари како модел отколку од глума
„Пумпај, Севе брате“- Северина со женска химна упатена до мажите (видео)
Како Наоми Вотс го пресоздаде њујоршкиот стил на Џеки Кенеди за „Американска љубовна приказна“

Најчитани