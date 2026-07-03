На антивладините протести во Албанија уапсени 18 демонстранти, повредени 12 полицајци

Албанската полиција се судри со демонстрантите во четврток, кога антивладините демонстрации – дел од протестите предизвикани од плановите за луксузен развој поврзан со зетот на американскиот претседател Доналд Трамп, Џаред Кушнер – станаа насилни.

Полицијата испука солзавец и спреј со бибер кон демонстрантите кои фрлаа камења, јајца и други предмети врз нив. Властите соопштија дека 12 полицајци се повредени, а 18 демонстранти се приведени.

Собирот беше дел од секојдневните протести, наречени „Фламинго револуција“, кои започнаа пред повеќе од еден месец во знак на отпор кон плановите за луксузен проект за крајбрежен развој поврзан со Кушнер.

Иако протестите произлегоа од еколошки прашања поврзани со проектот за развој, тие се претворија во поопшти политички демонстрации кои изразуваат противење на владата и социјалистичкиот премиер Еди Рама.

Илјадници демонстранти излегоа на улиците во последните недели со свирчиња, а држат картонски исечоци од фламинга – еден од заштитените видови птици преселници чии живеалишта би можеле да бидат загрозени од предложеното одморалиште на јадранскиот брег.

Владата вели дека развојот на лагуната Нарта би бил трансформативен за поранешната комунистичка нација, бидејќи таа се стреми да влезе на пазарот на луксузен туризам и се залага за членство во Европската Унија. Но, потфатот, кој се протега на напуштен остров и близок дел од крајбрежјето, предизвика отпор од еколошките активисти и критичарите на владата на Рама.

Во четврток, неколку стотици демонстранти се собраа пред албанскиот парламент во Тирана, барајќи оставка од премиерот и скандирајќи „Рама мора да оди во затвор“.

Некои фрлаа камења, јајца и пластични шишиња кон полицијата и користеа дел од метална бариера за да ги скршат прозорците на полицискиот автомобил. Полицијата употреби солзавец, спреј со бибер и воден топ за да ја растера толпата.

„Демонстрантите сакаат нивниот глас да се чуе во [парламентот], бидејќи премиерот толку многу денови не ги слушнал и ги игнорирал“, рече демонстрантот Агустела Тома. „Но, доста е.“

Министерот за внатрешни работи Бесфорт Ламалари ги осуди „актите на вандализам и криминално насилство“ против полицијата.

„Полициските службеници се јавни службеници, граѓани на Републиката и членови на семејството исто како и сите други. Тие служат на законот, јавниот ред и безбедноста на секој граѓанин, без разлика. Нападот врз нив е напад врз државата“, додаде министерот.