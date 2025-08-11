На 89 години почина Габи Новак, првата дама на хрватската поп музика

11/08/2025 11:21

Познатата и ценета хрватска пејачка Габи Новак почина на 89-годишна возраст.

Габи Новак е родена на 8 јули 1936 година во Берлин, ќерка на Ѓуро Новак од Хвар и Елизабет Рајман од Германија. Детството го поминала во Берлин, Германија, потоа на Хвар, по што се преселила во Загреб. Таму дипломирала на Факултетот за применети уметности, отсек графика, и кратко работела како илустратор во Загреб Филм, во Студиото за цртани филмови.

Препознатлив глас

Почнала да настапува кон крајот на 1950-тите, а нејзиниот препознатлив глас набрзо ја направил една од најомилените пејачки на југословенската музичка сцена од тоа време. Нејзиниот репертоар вклучувал поп и џез, а веќе во текот на 1960-тите години стекнала голема популарност и критички признанија.

За време на нејзината богата кариера, таа снимила голем број албуми и синглови и соработувала со врвни композитори и музичари. Нејзините уметнички достигнувања се потврдени со бројни награди, вклучувајќи неколку награди Порин – во 2002 година за најдобра џез изведба, во 2003 година за албум на годината, најдобар женски вокал, најдобар поп албум и најдобра вокална соработка, а во 2006 година го доби и Порин за животно дело.

Во брак со Стипица Калоѓера, а потоа и со Арсен Дедиќ

Прво беше во брак со композиторот Стипица Калоѓера, а по нивниот развод во 1970 година, на 30 март 1973 година се омажи за кантавторот Арсен Дедиќ, кој беше нејзин сопруг и уметнички соработник до неговата смрт во 2015 година. Во бракот се роди син, Матија Дедиќ, истакнат џез пијанист, кој почина неочекувано во јуни, на 52 години.

Габи Новак често е нарекувана прва дама на хрватската поп музика, а нејзината интерпретација, емоционален израз и уметнички стандард оставија траен белег врз музичкото наследство на Хрватска и поширокиот регион.

Последната песна

Својата последна песна, насловена како „Почетак“, Габи ја сними со својот син Матија и Данијела Мартиновиќ.

Иако песната беше објавена во декември, таа беше напишана многу порано. „Забележав дека Данијела се менува и дека достигна фаза во својот живот каде што размислуваше поинаку за музиката, за песните што ќе ги сними. Песната ја снимивме пред година и пол и чекавме вистинско време да ја објавиме бидејќи никогаш не е предоцна да се има убава песна“, рече Габи тогаш за песната .

Поврзани содржини

Што се случи со Роман Полански по смртта на Шерон Тејт, 56 години подоцна
Анџелина Џоли ќе го продава историскиот имот на Сесил Б. ДеМил во Лос Анџелес со шест спални и 10 бањи
Ема Томпсон вели дека Доналд Трамп ја поканил на состанок: „Можев да го сменам текот на американската историја!“
Владо Јаневски со емотивен концерт на Антички: „Лани на оваа сцена бевме 10, сега сме 9, Сара отиде“
Внукот на Џек Николсон уапсен за напад врз сопругата: Славниот дедо повеќе не се појавува во јавноста, еве што се случува
Зошто Белата куќа ја брани Сидни Свини?
МТВ музички награди 2025: Леди Гага со најмногу, 12 номинации
„Металика“ најавува интимен концерт во Њујорк среде гласините за настап во „Сфера“ во Лас Вегас

Најчитани