На 29.мај во Сараево фудбалски натпревар БиХ – Македонија

10/04/2026 14:56

„А“ фудбалската македонска репрезентација ќе одигра пријателски натпревар против Босна и Херцеговина на 29.мај 2026 во Сараево. Босна Херцеговина е учесник на Светското првенство.

Натпреварот ќе се одигра во Сараево, на стадионот „Асим Ферхатовиќ Хасе“.

Точниот термин за почетокот на натпреварот ќе биде дополнително одреден.

Овој контролен натпревар во рамки на официјалниот ФИФА термин.

За нашиот тим ќе биде можност за проверка пред новиот циклус од Лигата на Нациите, а првите дуели во ова натпреварување се играат во септември.

Поврзани содржини

Најчитани