На 2 години стана најмладиот член на Менса досега: На 7 месеци прозборел, а еве кога научи да чита

Сите сакаме да мислиме дека нашето дете е гениј, но Џозеф Харис-Биртил навистина е, и не само во очите на неговите родители. На возраст од две години и 182 дена, ова надарено момче стана најмладиот член на Менса досега.

Надарено момче кое го кажа својот прв збор на само седум месеци стана најмладиот член на Менса досега. Инаку, за да влезе некој во овој ексклузивен „клуб“ мора да биде во првите два проценти, што значи дека има IQ најмалку 132.

Неговите горди родители, д-р Роуз и Дејвид Харис-Биртил се надеваат дека малиот ќе се гордее со ова достигнување кога малку ќе остари.

Роуз и Дејвид, инаку, и двајцата работат на академски области. Тој е виш предавач на Универзитетот во Сент Ендрјус, а Роуз е почесен виш предавач на истиот универзитет и директор-уредник на Отворената библиотека за хуманитарни науки, академски издавач на Универзитетот во Лондон.

