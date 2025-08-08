МТВ музички награди 2025: Леди Гага со најмногу, 12 номинации

Њујорк — Номинациите за доделувањето на MTV Video Music Awards 2025 се објавени, а Леди Гага е на чело со 12 номинации.

Добитничката на Оскар, Греми и Еми награди, која ја започна својата долгоочекувана турнеја Mayhem Ball минатиот месец, веќе има 18 VMA награди. Оваа година, таа се натпреварува во главните категории, вклучувајќи изведувач на годината, видео на годината и најдобар албум.

Оваа година е трет пат Гага да биде на чело на номинациите. Нејзиниот соработник во „Die with a Smile“, Бруно Марс, веднаш зад неа е со 11 номинации. Софт-рок баладата на дуото од 2024 година – која ја освои Греми наградата за најдобар поп настап на дуо/група претходно оваа година – исто така доби номинации за најдобра соработка и најдобра поп песна.

„Apt.“, соработката на Марс со пејачката на Blackpink, Розе, е исто така номинирана за низа награди, вклучувајќи најдобра режија и најдобри визуелни ефекти. Ѕвездата на K-pop освои вкупно осум номинации за VMA.

Други номинирани се раперот добитник на Пулицерова награда, Кендрик Ламар (со 10), поп сензацијата Сабрина Карпентер (осум), моќната ѕвезда на „Wicked“, Аријана Гранде, и поп пејачот The Weeknd (двајцата со по седум).

Заедно со Гага и Ламар, Бијонсе, Тејлор Свифт, Бед Бани, Морган Волен и The Weeknd се натпреваруваат за уметник на годината.

Онлајн гласањето на обожавателите сега е отворено во 19 категории. Гласањето е достапно и за видео на годината, уметник на годината и најдобар нов изведувач преку делот за коментари под закачените објави на официјалниот профил на VMA на Инстаграм.

За прв пат досега, VMA ќе се емитува на CBS. Шоуто, закажано за недела, 7 септември, ќе се емитува истовремено на MTV и на Paramount+ во САД.

Втора година по ред, настанот ќе се емитува во живо од UBS Arena во Елмонт, Њујорк.