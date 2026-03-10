Може ли следната година да биде најтопла досега? Сè укажува на супер Ел Нињо

Тековните модели на прогнози сугерираат дека оваа година би можела да се случи еден од најсилните Ел Нињо досега, што значи многу поекстремни топлотни бранови и периоди на обилни дождови. Некои експерти одат дотаму што веруваат дека 2027 година ќе биде најтопла досега.

Еден од најинтензивните Ел Нињо досега би можел да се развие подоцна оваа година, предвидува Европскиот центар за среднорочни временски прогнози (ECMWF), како што објави „Вашингтон пост“.

Националната океанска и атмосферска администрација на САД (NOAA) тврди дека развојот на Ел Нињо е веројатен. Тие ја базираат својата проценка на повеќе климатски модели, кои досега сугерираат ист развој на настаните.

Конечната јачина не е утврдена

Иако сè уште се развива и неговата конечна јачина не е утврдена, сегашните модели на Ел Нињо потсетуваат на слични настани од минатото. Имено, силни западни ветрови се појавија во Пацификот, туркајќи ја топлата океанска вода кон исток.

Силниот Ел Нињо обично ги намалува условите за развој на урагани, бидејќи силните ветрови во горната атмосфера го отежнуваат нивното формирање. Ова, предупредуваат метеоролозите, може да доведе до послаба сезона на урагани во централна и јужна Северна Америка.

Покрај тоа, топлината се ослободува од океанот во атмосферата и се распределува низ целата планета, што би значело дека претстојниот период би можел да биде исклучително топол. Климатологот Зеке Хаусфадер проценува дека температурите би можеле да се зголемат уште оваа година, додека 2027 година би можела да стане најжешката година досега.

Почести топлотни бранови, но и врнежи

Инаку, Ел Нињо се јавува кога површинските води во екваторијалниот Тихи Океан се загреваат, што може да предизвика суши, поплави или екстремна топлина во различни делови од светот. На секои 10 до 15 години, Ел Нињо станува поинтензивен, што само ги интензивира последиците. Ова значи почести топлотни бранови, промени во распределбата на сушни и дождливи периоди и движење на тропски бури.

Што се однесува до влијанието врз овие региони, силниот Ел Нињо би можел да донесе променливо време. Се очекува нестабилниот поларен вртлог да предизвика ненадејни налети на студен воздух во наредните недели, што би можело да доведе до мраз. Сепак, во Јадранското Море, поголемата влажност, особено на есен, би можела да доведе до поинтензивни врнежи од дожд и ненадејни поплави. Летото би можело да биде уште посуво и обележано со долги топлотни бранови.

И покрај прогнозите, експертите предупредуваат дека тие се помалку веродостојни поради „пролетната прогнозна бариера“. Познато е дека моделите најавуваат силен Ел Нињо кој подоцна не се развива.