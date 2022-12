Може да го задржи здивот шест минути под вода – Сигурни Вивер цела година била на обука со морнарички специјалец  за „Аватар 2“

САД- Актерката Сигурни Вивер помина повеќе од една година на обука со припадник на американските „Морнаричка фоки“ (Navy SEAL) за нејзината улога во „Avatar: the Way of Water“ и научи да го задржува здивот повеќе од 6 минути одеднаш, изјави таа за подкастот „Smartless“.

Вивер разговараше за нејзината работа на продолжението на хит научно-фантастичниот филм од 2009 година во епизодата од 5 декември од подкастот за интервју со славни личности со водителите Џејсон Бејтман, Вил Арнет и Шон Хејс.

„[Режисерот Џејмс Камерон] не прави ништо на половина, па тој навистина сакаше да ни биде удобно во вода и да можеме да правиме сцени под вода“, рече таа. „Сите моравме да држиме здив, за што трениравме“.

Актерската екипа работеше со професионалниот слободен нуркач Кирк Крак, кој исто така тренира морнарички фоки, спортисти кои соборуваат рекорди и филмски актери и дублери.

Вивер конечно можеше да го задржи здивот вкупно 6 ½ минути одеднаш, изјави таа за подкастот.

Но, „секој може да го направи тоа“, рече таа – нејзиниот сопруг тренираше со неа и исто така го постигна подвигот, рече таа.

А колешката Кејт Винслет го собори рекордот за задржување здив додека тренираше за филмот, останувајќи под вода цели 7 минути и 15 секунди, по што помисли „Дали сум мртва? Дали умрев?“ според интервјуто за Тотал филм магазин.

Времето на Винслет го надмина претходниот рекорд на Том Круз, кој го задржа здивот шест минути додека го снимаше „Mission: Impossible – Rogue Nation“ во 2015 година, претходно објави Insider. Круз исто така тренираше со Крек за подвигот, според неговата веб-страница.

Вивер рече дека актерската екипа од „Аватар: Патот на водата“ снимала во исто време со нивниот тренинг, кој вклучувал и паркур, спорт кој комбинира трчање, скокање, качување и гимнастика за ефикасно да се движи по пречките.

Таа рече дека со оглед на тоа што нејзиниот лик во филмот е тинејџер, нејзиниот тренинг вклучувал да биде во чекор со многу помладите колеги.

„Морав да направам сè што правеа децата“, рече Вивер.

„Аватар: Патот на водата“ ќе се прикажува во кината на 16 декември. Во „Синеплекс“ во Скопје се прикажува од денес.