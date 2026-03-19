Москва ќе ѝ помогне на Куба во услови на блокада

19/03/2026 19:57

Русија разгледува можности за поддршка на Куба во услови на блокада, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

– Во постојан контакт сме со кубанското раководство и разговараме како да помогнеме во оваа тешка ситуација – изјави Песков.

Во меѓувреме, рускиот танкер „Анатолиј Колодкин“, со околу 730.000 барели сурова нафта, се движи кон Куба и се очекува да пристигне на нафтениот терминал Матансас околу 23 март, објави „Гардијан“..

Бродот е во сопственост на руската државна компанија Sovcomflot и плови под руско знаме. 

