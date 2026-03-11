Моџтаба Хамнеи беше повреден во нападот што го уби неговиот татко, потврди иранскиот амбасадор во Кипар

Новиот врховен лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, беше повреден во нападот на 28 февруари во кој загинаа шест членови на неговото семејство, вклучувајќи го и неговиот татко, потврди амбасадорот на Техеран во Кипар.

Во интервју спроведено во комплексот на неговата амбасада во Никозија, Алиреза Саларијан ги објасни околностите во кои беше повреден 56-годишниот Хамнеи, велејќи дека имал среќа што го преживеал нападот, кој ја срамнил со земја резиденцијата на покојниот ајатолах.

„Тој исто така беше таму и беше повреден во тој бомбашки напад, но не видов дека тоа се гледа во странските вести“, изјави тој за „Гардијан“. „Слушнав дека е повреден во нозете, раката… Мислам дека е во болница затоа што е повреден“.

Објаснувајќи зошто свештеникот не се појавил јавно ниту дал никакви изјави откако го наследил својот татко во неделата, тој додаде: „Не мислам дека му е удобно [во која било состојба] да одржи говор“.

Нападот се случи на денот на почетокот на воздушните напади предводени од САД против Иран, кога беше цел на пространиот претседателски комплекс во срцето на Техеран. Беше 10-ти ден од светиот месец Рамазан, рече амбасадорот, а ајатолахот Али Хамнеи беше во својата резиденција со неколку членови на неговото семејство, вклучувајќи ја сопругата на Моџтаба, Захра, и неговиот син тинејџер, Мохамед Багер, кои исто така беа убиени во нападот.

Извештаите на иранските медиуми сугерираа дека сопругата на Али Хамнеи, Мансур, починала три дена по воздушниот напад.

„[Покојниот] врховен лидер беше убиен со својата сопруга, со својата ќерка, со својот зет и со 14-месечното бебе на неговата ќерка“, рече Саларијан, кој беше во Иран кога започна офанзивата предводена од САД. „Тие беа во нивната куќа во близина на претседателската канцеларија. Врвните команданти беа исто така убиени бидејќи и тие беа поканети. Врховниот лидер имаше четири сина и две ќерки и всушност живееше на истото место каде што работеше“.

Во среда Јусеф Пезешкијан, врвен владин советник и син на иранскиот претседател, рече дека Моџтаба Хамнеи е ранет, но не објасни како. Во објава на својот Телеграм канал, тој напиша: „Слушнав вест дека г-дин Моџтаба Хамнеи е повреден. Прашав некои пријатели кои имаат врски. Тие ми кажаа дека, фала му на Бога, тој е здрав и жив“. Ирански функционер во средата изјави за Ројтерс дека Хамнеи е „лесно повреден“.

Порано оваа недела, иранската државна телевизија го опиша новиот лидер на режимот како „ранет ветеран од рамазанската војна“, но не ги прецизираше неговите повреди.

Американскиот претседател, Доналд Трамп, го нарече изборот на Моџтаба Хамнеи од страна на 88-члениот комитет на свештеници „неприфатлив избор“, додавајќи: „Тој нема да трае долго“.

Израел предупреди дека нема да се двоуми да го убие шиитскиот свештеник, за кој се смета дека е тврдокорен како и неговиот татко, кој ја држеше функцијата 37 години по Исламската револуција.

Саларијан изјави за Гардијан дека покојниот ајатолах „не сакал неговиот син“ да го замени. „Високи свештеници го прашаа, но покојниот врховен водач рече „не“ затоа што не сакаше династички систем. Тој беше избран. [По нападот] високо рангираните свештеници рекоа: „Ова е твоја работа; мора да се покориш“.

Западните разузнавачки служби веруваат дека новиот водач намерно се држи подалеку од очите на јавноста од страв од обид за атентат. „Не знам дали тој [новиот водач] е загрижен или не, но знаеме дека САД, а особено Израел, ќе го таргетираат“, рече амбасадорот.