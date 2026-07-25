Мочуриште во Џорџија и храм во Тајланд се меѓу новите локации на листата на УНЕСКО

На состанокот во Бусан, Јужна Кореја, во саботата, комитетот на УНЕСКО додаде неколку нови локации од САД, Тајланд, Јужна Кореја, Кина и Коморите на листата на светско наследство.

Меѓу новите локации е и мочуриштето Окефеноки во американската држава Џорџија, еден од најголемите слатководни екосистеми во светот. Тоа е широка мрежа на мочуришта со исклучителна биолошка разновидност и извор на две големи реки, додека неговите тресетни слоеви зачувуваат 5.000-годишен запис за промените во животната средина.

Регистрацијата, исто така, предизвика поделби на локално ниво, бидејќи дел од населението се плаши дека тоа би можело да ја зголеми улогата на Обединетите нации во управувањето со областа. Ким Беднарек, извршен директор на непрофитната организација Парк на мочуриштата Окефеноки, рече: „Ние го прифаќаме ова запишување не како целна линија, туку како обврска да го одржиме Окефеноки диво, отпорно и живо за генерациите што доаѓаат.“

Ват Фра Махатат Ворамахавихан, будистички храм од 13 век на југот на Тајланд, познат по својата кула висока 78 метри, е исто така вклучен во списокот на УНЕСКО. Ова го прави деветто место на Тајланд на списокот на светско наследство.

Градоначалникот на градот Након Си Тамарат, Каноп Кечарт, рече дека властите се подготвени за повеќе посетители и притисок врз инфраструктурата: „Ја подготвивме нашата инфраструктура, заштитните зони и планот за евакуација за да ги исполниме сите барања на УНЕСКО“.

Комитетот, исто така, го прошири статусот на плимните рамнини на Јужна Кореја со додавање на четири нови крајбрежни мочуришта во Сеосан, Гохеунг, Муан и Јеосу. На списокот се вклучени и историските локалитети на занаетчиско производство на порцелан во Џингдежен, Кина, како и шест историски градови на Коморите од 11 век, што е прво светско наследство за таа островска нација во Индискиот Океан.