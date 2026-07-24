„Одисеја“ со Мет Дејмон ја врати во живот „Троја“ со Бред Пит 

Лос Анџелес – „Одисеја“ на Кристофер Нолан се појави во кината на 17 јули и веднаш стана филм на летото, со огромни бројки на кино благајните и поттикнувајќи многу дискусии. А сега, адаптацијата на епската поема на Хомер ги инспирира обожавателите да погледнат уште еден еп: „Троја“, слободната адаптација на „Илијада“ од режисерот Волфганг Петерсен од 2004 година, во која се раскажува за Тројанската војна.

И покрај тоа што е објавена пред повеќе од 20 години, „Троја“, од 23 јули, е на 7-мо место на листата на најпопуларни филмови на IMDb и на 13-то место на апликацијата за снимање филмови Letterboxd, со „Одисеја“ на врвот на обете листи. На Reddit, обожавателите ги охрабруваат гледачите на „Одисеја“ повторно да ја видат „Троја“, а некои луѓе дури и го нарекуваат подобар филм. (Критичарите не се согласуваат, Троја е со 53% рејтинг за свежина на Rotten Tomatoes во споредба со 94% рејтинг за свежина на „Одисеја“.) Други на Reddit споредуваат некои од преклопувачките моменти на филмовите и прашуваат кој филм го направил подобро.

„Би рекол дека секоја емотивна сцена во Троја е засенета од целата акција вклучена во филмот, додека од друга страна, „Одисеја“ беше приказна што се раскажуваше и вклучуваше толку многу од човечката природа“, напиша еден корисник на redditor. „Прераскажувањето на Одисеј за неговите емоции додека градот беше ограбен беше толку поттикнувачко на размислување. Неговиот одговор на Еврилох кога го прашаа за песната на Сирените ме натера да се сожалам на него.“

Друг забележа: „И двата филма имаат многу различни цели, но кога станува збор за борбени сцени, Троја го направи сето тоа многу подобро. Досега сите знаеме дека Нолан не е многу добар во снимањето борбени сцени, тоа никогаш не било негов фокус. Тој компензира со удвојување на „интензитетот“ (тешка музика, тежок звучен дизајн, IMAX камери што го прават хиперреално), но тоа е трик.“

„Илијада“ е Хомеровата приказна за Тројанската војна, од која Одисеј се враќа во „Одисеја“. За разлика од „Одисеја“, која вплетува митски суштества како Киклопите и боговите на Олимп, „Троја“ раскажува приземјена верзија на приказната, фокусирајќи се наместо тоа на смртоносните битки меѓу Ахајците од Грција и Тројанците.

Како и „Одисеја“, во која глумат Мет Дејмон како Одисеј, Зендаја како Атена, Том Холанд како Телемах, Ен Хатавеј како Пенелопа, Роберт Патинсон како Антиној и Лупита Њонго како Хелен, „Троја“ исто така се гордее со екипа од А-листи. Тоа ги вклучува Бред Пит како Ахил, Ерик Бана како Хектор, Орландо Блум како Парис, Дајан Кругер како Хелен и Брајан Кокс како Агамемнон. Шон Бин, поранешен член на „Игра на тронови“, го игра Одисеј, кој има помала улога во филмот отколку ликот во „Одисеја“ на Нолан.

Иако Питерсен на крајот ја режираше Троја, Нолан всушност првично беше ангажиран од „Ворнер Брос“ да го води проектот, рече тој во интервју за „Емпаер“ во 2025 година, според „Ворлд оф Рил“.

„Волфганг [Петерсен] го развил, па кога студиото одлучило да не продолжи со неговиот суперхеројски филм [Бетмен против Супермен], тој го сакал назад“, рече Нолан. „На крајот на краиштата, тоа беше свет што бев многу заинтересиран да го истражувам. Па така, ми беше во заднината на умот многу долго време. Одредени слики, особено. Како сакав да се справам со тројанскиот коњ, такви работи.“

Иронично, наместо Троја, Нолан ќе продолжи да раководи со суперхеројски проект: „Бетмен почнува“ од 2005 година, почетокот на една од најуспешните и критички признати франшизи на Бетмен на сите времиња.

Но, слично како враќањето на Одисеј дома во Итака, „Одисејата“ на Нолан беше завршување на патување кое траеше две децении.