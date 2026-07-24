Камерен концерт на Алтус НЗ Ансамбл насловен „Континуитет“ во рамки на Скопско лето
Камерен концерт на Алтус НЗ Ансамбл насловен „Континуитет“ ќе се одржи утре во рамки на Скопско лето во Салон 19’19 (Културно информативен центар) во 20:30 часот, соопшти Дирекцијата за култура и уметност на Скопје.
Во Ансамблот учествуваат: Гонца Богоромова Краповски – сопран, Елена Стојческа – флејта, Игор Иванов – кларинет, Мартин Димитров – виолина, Александар Лаовски – виола, Паскал Краповски – виолончело, Маријана Николовска – пијано, Roman Petiot – гитара, Pascal Gallois – уметнички директор.
Диригент е Ана Спасовска, а на програмата ќе бидат изведени дела од Андовска, Caplet, Connesson, De Falla, Piazzolla. Ravel, Saint-Saëns, Шахов, Спировски, Темков, Villa-Lobos и Зографски.