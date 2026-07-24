Камерен концерт на Алтус НЗ Ансамбл насловен „Континуитет“ во рамки на Скопско лето

24/07/2026 07:35

Камерен концерт на Алтус НЗ Ансамбл насловен „Континуитет“ ќе се одржи утре во рамки на Скопско лето во Салон 19’19 (Културно информативен центар) во 20:30 часот, соопшти Дирекцијата за култура и уметност на Скопје. 

Во Ансамблот учествуваат: Гонца Богоромова Краповски – сопран, Елена Стојческа – флејта, Игор Иванов – кларинет, Мартин Димитров – виолина, Александар Лаовски – виола, Паскал Краповски – виолончело, Маријана Николовска – пијано, Roman Petiot – гитара, Pascal Gallois –  уметнички директор.

Диригент е Ана Спасовска, а на програмата ќе бидат изведени дела од Андовска, Caplet, Connesson, De Falla, Piazzolla. Ravel, Saint-Saëns, Шахов, Спировски, Темков, Villa-Lobos и Зографски. 

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