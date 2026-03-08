Мнозинството Американци се против војната со Иран

Мнозинството Американци се противат на тековната воена акција на САД во Иран, дури и кога претседателот Трамп енергично ветува дека ќе продолжи со операцијата сè додека иранскиот режим не се предаде, според новата анкета на NPR/PBS News/Marist.

Анкетата, објавена во петокот, покажа дека 56 проценти од Американците се противат или силно се противат на воената акција во регионот, во споредба со 44 проценти кои ја поддржуваат или силно ја поддржуваат кампањата. Помалку од 1 процент од испитаниците рекле дека не се сигурни.

Поделбата помеѓу поддршката и противењето е речиси идентична со онаа во јануари, кога САД се закануваа напади, според анкетата.

Очекувано, анкетата, исто така, покажа дека демократите се посилно против воената акција од републиканците, со 54 проценти и 7 проценти, соодветно.

Трамп изгледаше невознемирен од намалената популарност на неговата воена операција, изјавијќи за „Њујорк пост“ во понеделник: „Не ме интересираат анкетите“.