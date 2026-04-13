Млад човек фрли молотов коктел врз куќата на Сем Алтман

Полицијата пристигна во резиденцијата на раководителот на OpenAI во Норт Бич, САД, откако осомничен фрлил „запалива направа“ во неговиот дом околу 4 часот наутро.

Еден маж е уапсен за наводно фрлено молотов коктел во домот на извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман, и заканување дека ќе го запали седиштето на компанијата за вештачка интелигенција во Сан Франциско.

Во нападот нема повредени.

Според објавата на Фејсбук од Полициската управа во Сан Франциско, полицајците пристигнале во резиденцијата на Алтман во Норт Бич откако осомничениот фрлил „запалива направа“ во неговиот дом околу 4 часот наутро. Направата ја запалила надворешната врата, а осомничениот избегал пеш.

View our latest statement regarding an incident that occurred early this morning at a North Beach residence. Officers have made an arrest, and no injuries were reported as a result of this incident. pic.twitter.com/t4DsF31uxh — San Francisco Police (@SFPD) April 10, 2026

Околу еден час подоцна, полицајците одговорија на пријава за маж кој се заканува дека ќе ја запали канцеларијата на компанија за вештачка интелигенција, идентификувајќи го лицето како истиот осомничен за нападот врз домот на Алтман.

Тие уапсија неименуван 20-годишен маж, кој сè уште не е обвинет. Во блог пост, Алтман се осврна на нападот и сподели фотографија од своето семејство, пишувајќи дека „ја потценил моќта на зборовите и наративот“.

Тој ги опиша изминатите неколку години како „екстремно интензивни, хаотични и под голем притисок“ и повика на деескалација на „реториката и тактиките“ во индустријата за вештачка интелигенција.

Време на контроверзии

„Голем дел од критиките кон нашата индустрија доаѓаат од вистинска загриженост за неверојатно високите влогови на оваа технологија. Тоа е целосно оправдано и ние ги поздравуваме критиките и дискусијата во добра намера. Сочувствувам со антитехнолошките чувства и јасно е дека технологијата не е секогаш добра за секого. Но, генерално, верувам дека технолошкиот напредок може да ја направи иднината неверојатно добра, за вашето и моето семејство“, напиша Алтман.

Инцидентот се случува во особено контроверзно време за Алтман и ОпенАИ. Во февруари, компанијата се соочи со критики за склучување договор со Министерството за одбрана на САД откако Пентагон ги прекина врските со конкурентската фирма за вештачка интелигенција Антропик.

Активистите со креда ги обележаа канцелариите на двете компании, со пораки во ОпенАИ повикувајќи ги вработените да се спротивстават на договорот. ОпенАИ и Антропик се борат за доминација на пазарот за јазични модели во голем обем. Се проценува дека двете компании вредат повеќе од 1 трилион долари. Двете би можеле да започнат јавни понуди оваа година.

Елон Маск ги тужи ОпенАИ и Алтман, тврдејќи дека извршниот директор на компанијата „постојано го манипулирал“ за да му даде донација од 38 милиони долари, додека ветувал дека ОпенАИ ќе остане непрофитна организација. Маск го ко-основаше ОпенАИ со Алтман во 2015 година. Тужбата бара негово отстранување, објавува CNBC.