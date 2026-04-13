Мистерија по поразот на Орбан: Каде исчезна Сијарто и зошто унгарските воени авиони летаа во Африка?

По историскиот изборен пораз на Виктор Орбан и неговата партија Фидес, клучните луѓе од унгарската влада целосно исчезнаа од јавноста.

Мистериозното исчезнување на министерот за надворешни работи Петер Сијарто привлекува посебно внимание, додека унгарските медиуми ги следат сомнителните летови на воените авиони што ја напуштија земјата под закрила на ноќта и се упатија кон Африка.

По 16 години на власт, Виктор Орбан го призна поразот во неделата навечер. Опозициската партија Тиса, предводена од Петер Маѓар, обезбеди еднопартиско мнозинство и ќе контролира повеќе од две третини од местата во унгарскиот парламент. Сепак, она што се случи во часовите по затворањето на гласачките места наликува на сценарио на политички трилер.

Како што објавија унгарските и словачките медиуми, клучните личности од претходната влада, како што се министерот за надворешни работи Петер Сијарто и министерот за градежништво и транспорт Јанош Лазар, целосно молчеа.

Сијарто, кој вообичаено е исклучително активен на социјалните мрежи, не се објави повеќе од 16 часа, а последната објава беше фотографија од гласањето во недела. Новинарите на порталот 444.hu особено истакнуваат дека тој не бил со Орбан во моментот кога долгогодишниот премиер јавно го призна поразот.

Ноќни летови на унгарската армија кон Африка

Додека гласовите се пребројуваа во Будимпешта, во раните утрински часови во понеделник, два воени авиони го напуштија унгарскиот воздушен простор, објавува порталот 24.hu.

Фалкон (регистрација 607): Овој авион, кој Петер Сијарто го користи исклучително често за своите патувања, полета од базата во Кечкемет (Кечкемет). Се појави на радарите во близина на брегот на Египет, по што го продолжи летот кон Црвеното Море. Интересно е што истиот авион леташе кон Блискиот Исток минатата недела, кружејќи околу Оман.

KC-390 Millennium: Новиот бразилски воен транспортен авион тргна кратко по полноќ за Триполи, Либија, и се врати во унгарската база во понеделник наутро.

Генералштабот на унгарските вооружени сили брзо го објави летот на транспортниот авион, тврдејќи дека летот бил поврзан со меѓународната вежба за специјални операции „Флинтлок 26“, која се одржува во Брегот на Слоновата Коска и Либија. Сепак, мистеријата околу летот на ВИП авионот „Фалкон“, кој вообичаено го користи Сијарто, остана нерешена.

Скандал со Лавров и пад по 16 години

Целосниот колапс на Фидес и убедливата двотретинска победа на партијата Тиса не изгледаа како загарантиран исход до неодамна. Пресвртот се случи откако во јавноста протече голема новинарска истрага.

Сијарто се најде во центарот на огромен скандал откако беа објавени детали од неговите разговори со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Обвинувањата беа сериозни, се вели дека унгарските претставници ѝ пренеле на Русија доверливи детали од преговорите на самитите на Европската Унија, што многумина го окарактеризираа како чин на велепредавство.

Новиот политички лидер на Унгарија, Петер Маѓар, не губи време. По убедливата победа, тој веќе побара итна и неотповиклива оставка од Виктор Орбан, додека нацијата сè уште чека одговори на прашањата: каде исчезнаа клучните министри и кој навистина беше во воените авиони за Африка.