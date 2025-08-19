Мишел Вилијамс го доби четвртото дете со помош на сурогат мајка

Мишел Вилијамс го пречека своето четврто дете со помош на сурогат мајка. Тоа е трето дете на 44-годишната повеќекратно номинираната за Оскар со сопругот Томас Кејл, 48-годишен театарски режисер и продуцент. Таа ја откри веста во понеделник во емисијата „Џими Кимел во живо“, каде што беше гостинка со привремената водителка Тифани Хадиш.

Ѕвездата од „Досонс Крик“ ја искористи можноста да ѝ се заблагодари на жената што ѝ помогна да го добие четвртото дете. „Морам особено да ѝ се заблагодарам на Кристин, бидејќи ова последно дете не дојде преку моето тело. Но, чудото на нашето мало девојче ѝ го должиме на Кристин. Можеби гледате – благодарам, Кристин“, рече Вилијамс, алудирајќи дека има ќерка.

Мишел веќе има 19-годишна ќерка, Матилда, со нејзиниот поранешен партнер, покојниот актер Хит Леџер, кој трагично почина во 2008 година. Таа има и две помлади деца со Кejл, со кој се омажи во 2020 година: четиригодишен син, Харт, и машко бебе родено во 2022 година чие име двојката сè уште не го открила. „Благодарение на Кристин, имам три деца под петгодишна возраст дома“, рече Вилијамс.

Баланс помеѓу работата и приватниот живот

Во интервјуто, таа отворено зборуваше и за предизвиците на балансирањето на мајчинството и успешната кариера.

„Сè е добро и под контрола. Јас сум возрасна и се обидувам да сфатам каков треба да биде балансот помеѓу работата и приватниот живот. Слушам многу луѓе како зборуваат за грижа за себе и се прашувам – кога? Бидејќи сум мајка што работи. Веќе имам грижа на совеста и не сакам да одвојувам повеќе време од моите деца, но разбирам дека треба да ги наполнам батериите“, рече таа.

Кога ја прашале што сака да прави кога има малку време за себе, актерката одговорила со допир на хумор: „Сакам да ги посетувам нашите локални владини канцеларии. Велиш: „Жал ми е, душо, но еден ден ќе пораснеш, ќе најдеш работа, ќе плаќаш даноци и ќе ти треба број на социјално осигурување.“

Нови професионални предизвици

Покрај тоа што ужива во проширувањето на своето семејство, Мишел Вилијамс продолжува да постигнува значајни професионални успеси. Следниот месец, таа ќе се натпреварува за наградата Еми за нејзината улога во серијата FX „Умирање за секс“, во категоријата извонредна главна глумица во ограничена серија. Таа ќе се натпреварува против Кејт Бланшет (Одрекување од одговорност), Меган Фахи (Сирени), Рашида Џонс (Црно огледало) и Кристин Милиоти (Пингвинот).

Нејзиниот сопруг Кејл е најпознат по режирањето на мјузиклите на Лин-Мануел Миранда „Во височините“ и „Хамилтон на Бродвеј“. Двојката се венчала во 2020 година, а истата година го добиле и својот син Харт.