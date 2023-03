Мишел Јео: Од акциона хероина до номинација за Оскар

САД- Мишел Јео е икона. Некои Американци можеби неодамна препознаа каква икона е таа, но за голем дел од светот, нејзината слава расте веќе 40 години. Јео си ги исекла забите во десетици филмови за боречки вештини во Хонг Конг во 80-тите и 90-тите.

Но, на 60 години, по повеќе од 40 филмови со вкупна вредност од речиси 4 милијарди долари на кино благајните – повеќето во акциониот жанр и повеќето од оние (Rouching Tiger, Hidden Dragon, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) – таа сега го доживува врвот на кариерата: номинација за Оскар за најдобра женска улога за научно-фантастичен мултиверзум- филмот Everything Everywhere All at Once.

Но, најмногу ја обликуваше она што го правеше пред да ја најде славата.

„Јас сум многу физички ангажирана“, вели таа за PEOPLE , мавтајќи со рацете. „Погледнете како зборувам! Како дете бев по спортот: балет, нуркање, сквош. Сквошот не е игра што ја играте лесно“. Таа се насмевнува и разиграно се флексира. „И јас бев јуниорски шампион во Малезија.

јео порасналА во градот Ипох, познат по ископувањето НА калај. Нејзиниот татко, Киан Теик, бил адвокат и политичар, а нејзината мајка Џенет, поранешна кралица на убавината. Јео ја напушти Малезија на 15 години за да студира балет на Кралската академија за танц во Лондон. Не долго потоа, повредата на ‘рбетот ја попречи нејзината надежна танцова кариера.

Откако се вратила дома, брзиот серијал на победи ја сменил нејзината судбина: нејзината мајка ја пријавила на изборот за Мис Малезија во 1983 година. Таа победи. Тоа доведе до аудиција за реклама со Џеки Чен. Набргу потоа, Јео беше избрана за нејзиниот прв филм во Хонг Конг: во акционата комедија The Owl vs. Bumbo.

Јео наскоро повторно се обедини со Чан, глумејќи во Supercop во 1992 година, што го подигна нејзиниот профил во азиската кинематографија заедно со легендата за боречки вештини. Потоа се јави Холивуд.



Првиот филм што го направив откако дојдов во Америка беше „Тomorrow Never Die“s со Пирс Броснан“, вели Јео. „Џејмс Бонд во тој момент беше познат само како мачо, а девојките беа само оние со слатки имиња.“ Како кинески шпион Ваи Лин во филмот од 1997 година, Јео го промени самиот поим за „Бонд девојката“, спасувајќи му го животот на 007, отфрлајќи ги неговите достигнувања и стоејќи на еднаква основа со повеќето алфа мажи.

После тоа, понудите се слеваа. „Во тој момент, луѓето во индустријата не можеа навистина да направат разлика помеѓу тоа дали сум Кинезка, Јапонка или Корејка или дали зборувам англиски“, се сеќава таа. „Тие би зборувале многу гласно и многу бавно. Нејзиното одбивање да биде фотографирана имаше последици. „Не работев скоро две години, до „Crouching Tiger“, едноставно затоа што не можев да се согласам со стереотипните улоги што ми беа предложени“.

Неодамнешниот кастинг на Јео како Мадам Морибл во филмската адаптација на Wicked носи повеќе од новиот предизвик на пеењето. „Во минатото, оваа улога би била за кавкаска дама“, вели Јео. „Ова е она што ние го нарекуваме различност, инклузивност. Така правите да функционира. Тоа е природен процес – напредок, еволуција што можеме да ја имаме како раскажувачи“.

Размислувајќи за изминатата година – црвените теписи, статуите, како нејзината неодамнешна награда SAG („Ова е за секое мало девојче што личи на мене“, рече таа во својот говор) и сега нејзиното можно патување на сцената за Оскар – што таа чувствува дека е благодарност.

„Многу актерки откриваат, како што бројките се зголемуваат, улогите почнуваат да се намалуваат“, вели таа. „Во текот на последните неколку години, многу сум горда што се оттргнавме од стереотипите – тоа не е само мит. Тоа се случува. И мене ми се случува мене“.

Нејзиниот глас пелтечи, а солзите почнуваат да паѓаат. „Поминувате од шок до збунетост“, продолжува таа. “” Леле, дали сум јас? Како може да сум јас? Затоа што работев со толку многу неверојатни актерки кои требаше да ја имаат оваа привилегија и затоа сум многу благодарна што ми се даде можност да седнам на маса и да ме гледаат“.