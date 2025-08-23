Министерството за правда на САД објави сведоштва на партнерката на Епштајн, но не и списокот на клиенти

Вашингтон- Министерството за правда на САД во петокот ги објави долгоочекуваните транскрипти од интервјуто со Гислен Максвел, осудена соработничка на Џефри Епштајн. Интервјуто беше еден од потезите со кои Белата куќа се обиде да ја смири јавноста незадоволна од начинот на кој администрацијата ги обработува досиејата на Епштајн, што ја потресе политичката сцена со недели и предизвика критики дури и кај поддржувачите на претседателот Доналд Трамп, пишува CNN.

Главниот обвинител Пам Бонди и други функционери ги зголемија очекувањата на јавноста, но ветувањата за целосно објавување на документите се прекршени. Самиот Трамп изнесе низа лажни и погрешни тврдења, што ги наведе жртвите да се сомневаат во прикривање. Интервјуто со Максвел, спроведено од заменик-генералниот обвинител Тод Бланш, не се чини дека дава многу нови информации за Епштајн, но вреди да се забележат неколку клучни точки.

Сомнителниот кредибилитет го поткопува целото сведоштво

Додека интервјуто со Максвел требаше да биде клучен чекор за администрацијата, изборот на испитаничката беше необичен, со оглед на тоа што таа е осуден сексуален престапник чии жалби се во тек. Главната вест е дека Максвел не обвини никого за прекршоци, вклучително и Трамп, и тврди дека Епштајн немал список на клиенти. Сепак, тие изјави ја губат својата тежина бидејќи таа истовремено ги негираше своите и Епштајновите прекршоци.

Максвел негираше дека Епштајн ѝ платил милиони долари за да регрутира млади жени, дека била сведок на какви било сексуални дејствија без согласност и дека видела нешто „несоодветно“ од „било кој маж“, вклучително и самиот Епштајн. „Никогаш, никогаш не сум видела некој маж да прави нешто несоодветно со жена од која било возраст“, ​​рече таа.

Нејзиниот кредибилитет е дополнително поткопан од други тврдења, како на пример дека Епштајн немал „несоодветни“ камери во своите резиденции, иако медиумите и жртвите потврдија постоење на мрежа од скриени камери. Таа, исто така, даде спротивставени изјави за тоа дали регрутирала масерка од одморалиштето Мар-а-Лаго на Трамп за Епштајн.

Изјавата за самоубиство на Епштајн покренува нови прашања

Иако интервјуто не фрли многу светлина врз ова прашање, една изјава веројатно ќе поттикне нови теории. Максвел рече дека не верува дека Епштајн извршил самоубиство. „Не верувам дека извршил самоубиство, не“, рече таа, но одби да шпекулира за тоа кој можеби го убил.

Таа посочи дека можеби станува збор за напад без уцена, споредувајќи ја ситуацијата со убиства во затвор за ситни пари. Соопштението сега го става неговиот врвен помошник на страната на оние кои се сомневаат во официјалната верзија на настаните.

Ласкање за Доналд Трамп

Пред интервјуто, имаше прашање дали Максвел ќе ја искористи можноста да добие отстапки од администрацијата на Трамп. Нејзиниот адвокат даваше позитивни изјави за Трамп со недели, а самата Максвел неодамна беше префрлена во затвор со понизок степен на обезбедување под нејасни околности.

За време на интервјуто, Максвел не ја криеше својата симпатија кон поранешниот претседател. „Само сакам да кажам дека се восхитувам на неговото извонредно достигнување што сега стана претседател“, рече таа. „И ми се допаѓа, и секогаш ми се допаѓаше“. Трамп претходно јавно ѝ посака се најдобро и ја остави отворена можноста за помилување.

Споменати познати имиња, но без обвиненија

Интересно е што транскриптите, за разлика од претходните најави, не се целосно редигирани и содржат имиња на познати луѓе како што се Бил Клинтон, Роберт Ф. Кенеди Џуниор, Харви Вајнштајн и други. Максвел не обвини ниту еден од нив за лошо дело. Таа конкретно изјави дека никогаш не го видела Трамп да прима масажа и рече дека не верува дека Клинтон и Кенеди направиле нешто несоодветно.

Притоа, таа го поби едно од честите тврдења на Трамп – дека Бил Клинтон го посетил островот на Епштајн. „Никогаш“, рече Максвел. „Тој апсолутно никогаш не отишол. Можам да ви го кажам тоа.“ Но, како и со остатокот од сведочењето, нејзината осуда за учество во злосторствата на Епштајн фрла голема сомнеж врз сè што кажала.