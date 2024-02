Милош Биковиќ ја напушта серијата „Белиот лотос“: „Ова е триумф на апсурдот и пораз на уметноста“

HBO се раздели со српскиот актер Милош Биковиќ, кој повеќе не е дел од претстојната трета сезона на серијата „Белиот лотос“, која се одвива во еден тајландски хотел.

Деталите за ликот што Биковиќ требаше да го игра во новата сезона на хит серијата на HBO не се познати, но се верува дека тој добил мала повторлива улога како Русинот Валентин, флертувачки гуру на стилот на живеење во хотел. Неговата улога сега ќе биде преработена, а серијата наскоро ќе започне со снимање на локација во и околу Кох Самуи, Пукет и Бангкок.

„Ми беше чест што бев избран да бидам дел од „Белиот лотос“, ТВ серија што ја ценам и колеги кои длабоко ги почитувам. Моето учество, сепак, не е можно поради причини надвор од доменот на уметноста и не планирам да се придржувам до наратив кој сака да го загрози мојот интегритет“, вели српскиот актер во изјавата што во целост можете да ја прочитате во продолжение.

Неговата одлука да се повлече од ТВ-проектот доаѓа повеќе од една недела откако украинското Министерство за надворешни работи го прозва HBO за неговиот избор.

Означувајќи ја американската мрежа и продукциска компанија во видео-пост со јавните коментари на Биковиќ, украинското Министерство за надворешни работи праша: „Дали е во ред да работите со личност која поддржува геноцид и го прекршува меѓународното право?“



На аудио снимките од интервјуто со Биковиќ, кои се поставени во видеото покрај исечоците од „Белиот лотос“, се чини дека тој ја поддржува руската окупација на Крим, која стана претходник на инвазијата на Украина во 2022 година. Актерот неколку пати патувал на полуостровот, вклучително и за работа, што резултираше со тоа што Украина го стави на списокот на лица на кои им е забранет влез во земјата во 2019 година.

Во својата изјава, Биковиќ ги нарече настаните од минатата недела „таргетирана кампања [која] беше започната против мене, очигледно како надворешен маневар за влијание врз одлуките што можат да создадат вознемирувачки преседан што ја засенува суштината на уметничката слобода“.

„Резултатот од таквиот наратив е триумфот на апсурдот и поразот на уметноста“, изјави тој тогаш.

36-годишниот српски државјанин работи во Русија повеќе од една деценија, станувајќи еден од најпопуларните актери во земјата и работи со режисери од висок профил како што е оскаровецот Никита Михалков, кој е санкциониран од ЕУ за поддршка руската инвазија на Украина во 2022 година. Биковиќ пред една година доби руско државјанство со указ потпишан од рускиот претседател Владимир Путин, а во 2018 година на српскиот актер му беше доделен и орден.

Видеото од таа награда е во украинското видео во кое МНР го обвинува Биковиќ дека ја поддржува војната.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?

📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024