Милионер од САД и ловец на трофеи загинал во заседа од пет слонови

Милионер од САД, ловец на голем дивеч, бил нападнат и убиен од пет слонови додека ловел мала шумска антилопа во централна Африка. Сопственикот на калифорниски лозја, Ерни Досио (75), кој поседува огромна колекција од егзотични животински глави во трофејните соби во својот дом, бил згазен до смрт.

Професионален ловец го водел Досио во густата шума на Габон во возило вредно 30.000 фунти за да го погоди недостижниот жолтогрб дуикер. Со децении тој лови слонови, леопарди, носорози биволи и лавови низ цела Африка, а дома во САД лови речиси секој вид див елен. Но, среќата на високо почитуваниот ловец истече минатиот петок додека бил во дождовната шума Лопе-Оканда кога наишол на пет женски слонови со младенче. Африканските слонови се најголемите живи цицачи, а женките можат да бидат високи 3,5 метри на рамената, да тежат речиси четири тони и да трчаат со брзина до 40 км/ч.Исплашеното стадо слонови веднаш се нафрлило на Досио и неговиот професионален ловец.

Слоновите биле толку добро скриени во густите грмушки што се појавија „како од никаде“, а професионалецот со моќната пушка бил едноставно фрлен настрана.Досио потоа бил брутално згазен под нозете.

Пензиониран ловец на дивеч во Кејптаун, кој ја познава жртвата, рече: „Ерни лови откако можеше да држи пушка и има многу трофеи од Африка и САД. Иако многумина не се согласуваат со ловот на голем дивеч, сите ловови на Ерни беа строго лиценцирани и чисти и беа регистрирани како заштита во уништувањето на бројот на животни“.

Професионалниот ловец беше нападнат прв и сериозно повреден, оставајќи го Досио сам да се брани со пушката.

„Ерни беше многу познат и популарен ловец во САД и во Африка и многу страствен конзерватор, работеше многу добротворни работи и беше навистина добар човек.Она што се случи длабоко го почувствуваа многумина од двете страни на Атлантикот.“

Габон е познат како последниот африкански рај, со 88 проценти од неговата територија од 100.000 квадратни милји покриена со шума и е дом на 60 проценти од преостанатите шумски слонови во светот. Има околу 50.000 од нив скриени длабоко во густите шуми на земјата некогаш позната по своите пигмеи, а сега една од најбогатите во Африка по приход по глава на жител.

Досио ловел редок жолтогрб дујкер, кој е срамежлива антилопа што живее во шума, првпат откриена од англиски ботаничар во 1815 година со кратки рогови од 20 см. Тој, исто така, имал лиценца што му дозволувала да лови џуџести шумски бизони во Габон.

Досио живеел со долгогодишната партнерка Бети во одвоена куќа со четири спални соби на периферијата на Лоди, 30 милји јужно од Сакраменто, во срцето на калифорнискиот вински регион. Таткото на две деца бил сопственик на „Пацифик АгриЛендс Инк“, која има сопствен лозје од 12.000 хектари во Модесто, но е специјализирана за обезбедување управување со локални вински фарми.

Ловецот на голем дивеч имаше свои приватни простории исполнети со стотици негови трофеи, вклучувајќи слон, носорог, мечка, бивол, лав, крокодил, зебра и леопард. Досио, исто така, отстрелуваше и имаше речиси од секој вид елен во САД, вклучувајќи лос и ирваси, монтирани на ѕидовите, заедно со диви птици, вклучувајќи мисирки и гуски.

„Веста за неговата смрт во Африка беше како бомба што експлодира овде. Се вели дека слоновите се појавиле од никаде. Едно е сигурно – дека ќе добие големо испраќање.“

Во август минатата година, милионерот американски ловец на голем дивеч, Ашер Воткинс, 52, беше брутално избоден до смрт од бизон кого го следел со водич во покраината Лимпопо, Јужна Африка. Баволот од Кејп – познат кај ловците како Црна Смрт – го нападнал од слепа точка со 55 милји на час и го набодел на рог за време на ловот вреден 8.500 фунти.

Во јули минатата година, имаше гнев низ целиот свет кога многу саканиот лав по име Блонди беше намамен од неговиот резерват за дивеч и застрелан од ловец на трофеи кој платил 35.000 фунти. Фармерот на елени Делви Воркман, 48, беше именуван и засрамен од „Africa Geographic“ и „Lion Expose“ како човекот што го повлекол чкрапалото за убиство на лавот во Зимбабве.

Фотографијата го прикажува убиецот на Блонди како клекнува покрај неговиот труп, но Воркман дрско објави на социјалните мрежи: „Ако убиев лав, тоа ќе го објавев со фотографијата на насловната страница“.

Воркман, исто така, објави слики од себе како позира покрај убиени животни за време на лов во Зимбабве, вклучувајќи леопард, куду и зебра, велејќи: „Ајде да убиеме неколку лавови“.

Лавот наводно бил намамен од безбедната област во својот резерват каде што се грижел за својата група од десет младенчиња и три лавици. Бидејќи го следел мамецот неколку дена и ја преминал границата на Националниот парк Хванге, тогаш се сметало за легален лов, а ловецот го застрелал. Блонди бил фотографиран од туристи од целиот свет и му бил поставена GPS огрлица од истражувачи од Универзитетот Оксфорд како дел од студија.

Смртта на Блонди имаше морничави одрази на убиството на лавот Сесил во јули 2015 година, кој бил намамен од безбедниот регион, а потоа застрелан со лак и стрела од американски стоматолог.

Американецот Волтер Палмер, тогаш 55-годишен, од Минесота, САД, платил 50.000 фунти за да го застрела и убие Сесил, кој стана познат низ целиот свет.

Околу 10.000 лавови биле застрелани од ловци на трофеи во последната деценија,при што популацијата на африкански лавови се намалила за повеќе од 90% во последниот век. (Дејли Мејл)